Začínají se objevovat tarify s cenami pod vládním stropem, Moneta sníží počet pracovních míst o 300 a futures jsou smíšené

Po pozitivním vývoji na energetických trzích začínají některé společnosti nabízet nové tarify s cenami mírně pod vládním stropem. Člen bankovní rady ČNB Jan Frait není přesvědčený o přínosech dalšího zvyšování sazeb. Moneta sníží do léta počet pracovních míst o 300. Japonská centrální banka se rozhodla neprovádět další úpravy svého programu kontroly výnosové křivky a německý kancléř Olaf Scholz si je jistý, že se Německo letos vyhne recesi. Futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX +0,1 %.

Některé energetické společnosti jako nebo Innogy začínají kvůli poslednímu pozitivnímu vývoji na energetických trzích nabízet nové tarify s cenami mírně pod vládním stropem. Nabídky nových dlouhodobých tarifů od dodavatelů elektřiny a plynu s cenami pod vládou stanoveným maximem budou podle analytiků postupně přibývat. Umožňuje to současný vývoj na energetickém trhu, kde ceny klesají. Vyplývá to z vyjádření analytiků, které oslovila ČTK. Cílem dodavatelů je podle nich stabilizace zákaznického portfolia. Výhodnost nových nabídek s cenami mírně pod vládním limitem a s dlouhodobou fixací je podle analytiků složité odhadovat. Předběžné údaje ERÚ ukazují, že spotřeba zemního plynu loni klesla o 18,5 %.



Člen bankovní rady ČNB Jan Frait má pochybnosti, zda by přínosy dalšího zvyšování sazeb za současných okolností převýšily náklady. Nevylučuje další zvýšení sazeb, pokud inflace bude přetrvávat.



Moneta sníží do léta počet pracovních míst o 300 z celkových 2800 zaměstnanců kvůli nepříznivé ekonomické situaci a dopadu mimořádné daně.

Americký softwarový gigant také zvažuje, že propustí kolem pěti procent svých zaměstnanců, což představuje zhruba 11.000 pracovních míst. Informoval o tom včera server Sky News s odvoláním na blíže nespecifikované zdroje. podle serveru přípravami na zrušení tisícovek pracovních míst reaguje na zpomalování růstu světové ekonomiky. Firma v současnosti po celém světě zaměstnává přes 220.000 lidí.



Německý kancléř Olaf Scholz řekl, že si je jistý, že se Německo letos vyhne recesi. Německo prochází zimní energetickou krizí v lépe, než se ještě před pár týdny obávalo, a Scholz řekl, že diverzifikace dodávek plynu je pro udržení ekonomiky v chodu zásadní. "Jsem absolutně přesvědčen, že se to nestane - Německo se nedostane do recese," řekl Scholz v úterý v rozhovoru s šéfredaktorem Bloombergu Johnem Micklethwaitem.



Japonská centrální banka se rozhodla neprovádět další úpravy svého programu kontroly výnosové křivky, což vedlo k prudkému propadu jenu. Centrální banka se tím snažila omezit spekulace ohledně normalizace politiky podpořené překvapivými prosincovými pohyby. Banka bude pokračovat v nákupech dluhopisů ve velkém a v případě potřeby je flexibilně navýší. Japonské akcie posílily a výnos 10letých dluhopisů v zemi klesl o více než 10 bazických bodů.



Politici Evropské centrální banky údajně začínají uvažovat o pomalejším tempu zvyšování úrokových sazeb, než v prosinci naznačila prezidentka Christine Lagardeová. Přestože nárůst o 50 bazických bodů v únoru, který signalizovala, zůstává pravděpodobný, vyhlídka na menší 25bodový nárůst na příštím březnovém zasedání získává čím dál větší podporu, uvedli představitelé a žádali, aby nebyli identifikováni.



Investoři z Wall Street trestají po výsledcích za její krizi identity a odměňují za její jasnou strategii. Goldmani zaznamenali druhou největší ztrátu na S&P 500, zatímco jeho odvěký rival byl včera druhým největším vítězem. A to díky tomu, že dělala to, k čemu byl přebudována - správu majetku, kde rostoucí sazby zvýšily čistý úrokový příjem, a podnikání v oblasti investičního bankovnictví, které podporuje její zisky po celá desetiletí.