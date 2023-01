Nepravdivé příběhy nahlodávají vztahy USA a Číny, trhy odmítají pochopit další vývoj monetární politiky

Spojené státy a Čína jsou na sobě vzájemně závislé, jejich vztahy ale narušuje řada nepravdivých teorií a příběhů, které kolují v obou zemích. Pro Bloomberg to uvedl Stephen Roach, který býval členem vedení , nyní působí Yale Law School a dlouhodobě se zabývá děním v Číně a vztahy mezi zmíněnými zeměmi. Ekonom o zavádějících příbězích, které kolují v USA ve vztahu k Číně a naopak, píše ve své poslední knize. Na Bloombergu hovořil o tom, jak vztahy mezi oběma zeměmi zlepšit. Ale i o ekonomické situaci v USA.



Roach míní, že zlepšení vztahů by napomohly „tři jednoduché věci“. Za prvé kroky, které by pomohly ke zvýšení vzájemné důvěry. Sem by například patřilo otevírání konzulátů, programy spolupráce, a to včetně „těžších věcí“, jakými je třeba změna klimatu. Za druhé je podle ekonoma důležité vrátit se k jednání o investicích a jejich vzájemných překážkách. A za třetí by podle Roache měl vzniknout nový subjekt, který by se neustále zabýval vzájemnými vztahy obou zemí, a to na všech možných rovinách. Tedy od obchodu přes investice až třeba po zmíněnou změnu klimatu.



Roach se domnívá, že za vlády současného amerického prezidenta Bidena se vztahy horší ještě více než za prezidenta předchozího. Biden totiž nechal v platnosti dříve zavedené tarify, ale k tomu považuje Čínu za přímého konkurenta v oblasti technologií. A tak se snaží omezit její přístup k některým z nich, včetně moderních čipů. Čína se přitom mimo jiné snaží o rozvoj umělé inteligence, v čemž jí kroky americké vlády brání.

Podle ekonoma se teprve uvidí, zda podobné kroky ze strany USA povedou k rozvoji vlastního odvětví výroby čipů a technologií dovážených ze zahraničí. Čína se o to snaží již nějakou dobu a investovala miliardy dolarů, ale výsledky jsou zklamáním. Jisté naopak je, že v krátkém období americké kroky představují pro Čínu významnou brzdu.





Co si ekonom myslí o americké ekonomice a monetární politice? Podle něj je utahování agresivní, což je výsledkem předchozí chyby, kdy politika byly příliš dlouho uvolněná. Fed se tak dostal do hlubokých problémů. I přes prudké utažení jsou ale reálné sazby stále negativní a „Fed tak bude muset ještě několikrát utáhnout“. Trhy přitom podle ekonoma „odmítají pochopit, že až zvedání sazeb skončí, Fed je na dosažené úrovni bude držet po dlouhou dobu tak, aby zajistil opětovné ukotvení inflačních očekávání.“



Zdroj: Bloomberg