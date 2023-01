Pátek přináší zklidnění, promluví další bankéři

Kombinace slabších makrodat a série jestřábích komentářů z Fedu, ECB či SNB nejde investorům zrovna na ruku. Dnes dopoledne však sledujeme, že nervozita ustupuje a akcie nahrazují aspoň menší část posledních ztrát. V Evropě hlavní indexy přidávají kolem půl procenta, pár desetin si pak připisují americké futures. Příznivě se na trhu mohly projevit výsledky Netflixu, přesto míra pozitivních překvapení v této výsledkové sezóně zatím zaostává za těmi předchozími.



Do konce týdne nejsou na programu makrodata, která by mohla na sentiment dál dolehnout. Vystoupí opět několik zástupců americké centrální banky, ale nejde o velké jestřáby, takže rétorika by se měla nést v podobném duchu, co už jsme mnohokrát slyšeli. Stále více se na trzích řeší americký dluhový strop, ovšem zatím je ještě čas, aby začaly být trhy nějak znatelně nervózní.

Dluhopisové výnosy dnes rostou hlavně na delších splatnostech, což připisujeme o něco většímu zájmu o akcie. Eurodolar na 1,0840 znamená jen další nevýraznou změnu kurzu. Podobně i koruna v posledních dnech vykazuje pouze menší pohyb a obchoduje se k euru na 23,94. Inspiraci nenašla v prohlášeních z ČNB a ani změny směrů na hlavních trzích se na domácí měně příliš neprojevují.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:10 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.9523 0.1203 23.9598 23.9112 CZK/USD 22.1095 0.1019 22.1130 22.0415 HUF/EUR 395.8345 0.3646 396.8491 394.0578 PLN/EUR 4.7141 -0.1719 4.7241 4.7122

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3503 0.1351 7.3589 7.3384 JPY/EUR 140.4250 0.9312 140.4693 139.0505 JPY/USD 129.6380 0.9449 129.6540 128.3550

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8777 0.4050 0.8787 0.8740 CHF/EUR 0.9966 0.4369 0.9988 0.9918 NOK/EUR 10.7082 -0.2176 10.7513 10.7032 SEK/EUR 11.1687 -0.0726 11.1960 11.1569 USD/EUR 1.0832 -0.0148 1.0859 1.0821

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4430 -0.2886 1.4480 1.4391 CAD/USD 1.3473 0.0457 1.3477 1.3442