Alphabet propustí 12.000 lidí, přes šest procent své pracovní síly

Americká technologická společnost Alphabet propustí asi 12.000 lidí, což je více než šest procent její pracovní síly. Firma, do které patří také internetový vyhledávač Google, to podle agentury Reuters oznámila v interním sdělení zaměstnancům. Rozhodnutí má okamžité dopady na zaměstnance ve Spojených státech, v jiných zemích tento proces kvůli místním zákonům potrvá déle. Akcie společnosti po včerejším více než 2% růstu dnes v premarketu posilujů o 1,7 %.



Plán Alphabetu představuje nejnovější hromadné propouštění v technologickém sektoru. Přichází jen několik dní poté, co softwarová společnost Microsoft oznámila, že se rozloučí s 10.000 zaměstnanci.



Alphabet bude pracovní místa rušit napříč týmy. O práci přijdou lidé z náboru, inženýrské a produktové týmy i vedoucí pracovníci. Propouštět se bude celosvětově. Podnik nabídne zaměstnancům ve Spojených státech 16 týdnů odstupného plus dva týdny za každý další rok, který ve firmě odpracovali, uvedl generální ředitel Alphabetu Sundar Pichai.



Zpráva přichází v období ekonomické nejistoty, kdy rostoucí úrokové sazby prodražují firmám úvěry. Google a Microsoft zároveň masivně investují do nové oblasti softwaru známé jako generativní umělá inteligence, uvedla agentura Reuters, které na chystané propouštění v Alphabetu upozornila.



"Jsem přesvědčen o obrovské příležitosti, která před námi stojí, díky síle našeho poslání, hodnotě našich produktů a služeb a našim počátečním investicím do AI (umělé inteligence - poznámka ČTK)," oznámil zaměstnancům na firemním blogu Pichai ve sdělení nadepsaném "Těžké rozhodnutí, které nás připraví na budoucnost".



Kromě Alphabetu a Microsoftu v posledních týdnech a měsících masivně propouštějí i další technologické společnosti. Internetový prodejce Amazon začátkem roku oznámil, že zruší přes 18.000 pracovních míst. Meta Platforms, což je mateřská společnost Facebooku, v listopadu uvedla, že propustí více než 11.000 zaměstnanců, asi 13 procent své pracovní síly. Firma se potýká s poklesem reklamních zakázek a rostoucími náklady. Provozovatel sociální sítě Twitter pod vedením Elona Muska propustil koncem loňského roku více než polovinu zaměstnanců.