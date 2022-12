Ošklivý rok pro ESG fondy: Poprvé za dekádu z nich odteklo víc peněz, než kolik do nich investoři vložili

Investoři vybrali z fondů uváděných jako „udržitelné“ v tomto roce více peněz, než kolik do nich dodali. Něco takového se stalo poprvé po více než deseti letech, napsala agentura Reuters. Jedním z faktorů jsou dopady ukrajinské války, ale také kolabující finanční trhy a politické námitky vůči tomuto sektoru.

Údaje ale také ukazují, že fondy, které jsou spojené s řadou environmentálních, sociálních a správních (ESG) problémů, budou poprvé za pět let zaostávat za výkonností fondů mimo ESG. Souvisí to s akciemi firem z ranku fosilních paliv, které prudce vzrostly a kterých se ESG aktiva zhusta straní.

V kombinaci s poklesem firemního získávání finančních prostředků prostřednictvím udržitelných dluhopisů byl rok 2022 těžkým rokem. Složitým ale může být i rok nadcházející, jednak vzhledem k tržní volatilitě, tak vzhledem k potřebě investorů zachovat kapitál.

„Během posledního roku tu kolem ESG bylo hodně vyptávání,“ říká Marie Niemczyk, šéfka správy klientského ESG portfolia ve správci aktiv Candia, a zmiňuje turbulence na trhu, určitou nevraživost tvůrců politik vůči tomuto sektoru ve Spojených státech a inflaci, která zasáhla poptávku po rizikovějších aktivech. ESG fondy „podléhají stejným pohybům na trhu,“ dodala.

Peníze pryč

Podle údajů společnosti Refining Lipper vytáhli investoři z ESG akcií, dluhopisů a smíšených fondů letos do konce listopadu čistých 13,2 miliardy USD. Je to první čistý odliv prostředků od roku 2011.

Graf: Čistá aktiva ESG fondů versus non-ESG fondů:

Odliv prostředků ale zasáhl i ne-ESG fondy. Ty přišly v prvních 11 měsících tohoto roku o 420 miliard dolarů.

Celková čistá aktiva spravovaná ESG fondy jsou letos zatím menší o 29 %. Aktiva pod správou non-ESG fondů se zmenšily o 21 procent. Investoři vybírali hotovost a s propadáním trhu se zmenšil i hodnota aktiv.

ESG akciové fondy, které tvoří velkou část aktiv v tomto sektoru, přitom několik let outperformovaly – zčásti díky velkému holdingu amerických technologických titulů. Teď se vrací zpátky na zem. Do konce listopadu ztratily 18 procent versus poklesu o 15,8 % v případě non-ESG akciových fondů, ukazují také data Refining Lipper. Akciový index MSCI World Index a MSCI World ESG Leaders Index byly od začátku roku do 16. prosince oba níže o skoro 20 procent.

Graf: Výkonnost ESG versus non-ESG fondů:

Získávání kapitálu zpomaluje

Objem hotovosti, který firmy získaly skrze udržitelné dluhopisy na dluhopisových trzích, jako jsou zelené bondy, letos klesl s tím, jak se zhoršovaly vyhlídky globální ekonomiky.

GRAF: Globální emise ESG dluhopisů:

Za udržitelné považuje společnost Refining mimo jiné obnovitelné energie, elektrické vozy a organické zemědělství.

GRAF: Globální emise ESG akcií:







Zdroj: Reuters