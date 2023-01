Evropský trh začíná vykazovat známky přehřívání. Nastal čas vybrat zisky?

Po téměř čtyřech měsících růstu začíná být rally na evropských akciích našponovaná, a tak by si investoři měli dát pozor na krátkodobé přehřátí. Minulý týden dosáhl index Stoxx 600 poprvé za více než měsíc překoupených úrovní a šíře konstituentů tohoto indexu, kteří se na těchto úrovních obchodují, dosáhla nejvyšší hodnoty od listopadu. Naposledy takovou událost vystřídal pokles evropského benchmarku o 4,5 %.





Znovuotevření Číny, klesající výnosy dluhopisů a slabší dolar. To vše evropské rally pomohlo vedle lepších makrodat, než která se očekávala, na rozdíl od USA. Předběžné reporty o evropských PMI, které mají být zveřejněny v úterý, napoví, zda lze odolnost regionu udržet i při rostoucích sazbách.



„Očekáváme prudkou ztrátu dynamiky růstu v reakci na agresivní zpřísnění měnové politiky, ale to trhy nenaceňují,“ říká stratég Sebastian Raedler. „Evropské akcie vypadají obzvláště zranitelně vzhledem k tomu, že procyklický, hodnotový trh již předvedl silný výkon.“



Stratég Emmanuel Cau poukazuje na to, že dezinflační sázky stáhly v Evropě výnosy dluhopisů dolů, navzdory jestřábí ECB, zatímco zlepšující se ekonomická nálada tlačila akcie nahoru. „Zdá se, že Evropa je právě teď na výsluní,“ říká, ale dodává, že „pokud by se makrosituace v USA ještě zhoršila, historie naznačuje, že mezera mezi těmito dvěma trhy nemusí trvat dlouho.“





Pokud budou americká data nadále slábnout, zasáhnou obavy z tvrdé recese pravděpodobně i evropské akcie. "Negativní překvapení na datech z americké ekonomiky jdou proti trhu práce, který se nadále odmítá otočit a uklidňuje FOMC, aby si mysleli, že jejich práce je hotová - proto tu je velmi vzácný tržní režim, kdy 'špatné zprávy jsou špatné'," říká stratég Nomury Charlie McElligott.



Také volatilita naznačuje, že může být vhodná doba, aby investoři vybrali některé z dosažených zisků. Ukazatele VVIX i SKEW jsou na vzestupu, zatímco samotný VIX se minulý týden odrazil nad 20, což je klíčová úroveň, po které v loňském roce následovala vyšší volatilita. To nabízí relativně levnou možnost zajištění.





Akcioví stratégové v průměru předpovídají, že Stoxx 600 zakončí rok poblíž současných úrovní, ale cesta k tomuto cíli může být hrbolatá. Přestože tržní konsensus říká, že první polovina roku 2023 bude tvrdší než ta druhá, odporují tomu příznivé podmínky, které vedly k historicky nejlepšímu začátku roku na evropských akcií.



„V první polovině roku by mohl nastat ideální scénář,“ říká manažer fondu Argonaut Barry Norris, který naopak očekává horší druhou polovinu roku. Podle Norrise má Evropa štěstí s mírnou zimou, která zmírnila energetické problémy a pomohla regionu vyhnout se recesi. Ale varuje, že za tři až šest měsíců bude situace jiná, až si investoři budou myslet, že býčí trh je zpět a inflace znovu zrychlí.



Zdroj: Bloomberg