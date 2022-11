Důvěra v ekonomiku se v listopadu mírně zvýšila, podnikatelé byli nadále pesimističtí

Důvěra v českou ekonomiku se v listopadu mírně zvýšila, meziměsíčně o 0,3 bodu na 90,1 bodu. Takzvaný souhrnný indikátor důvěry předtím klesal pět měsíců v řadě, v říjnu se navíc poprvé od loňského března dostal pod 90 bodů. U podnikatelů se nicméně důvěra v listopadu dál snižovala. Optimističtější jsou spotřebitelé, kde se indikátor důvěry v říjnu propadl na historické minimum. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Ve srovnání s loňským listopadem je důvěra v hospodářství nižší u podnikatelů, spotřebitelů i celkově.



Důvěra podnikatelů se v listopadu snížila o 0,4 bodu na 93 bodu, důvěra spotřebitelů vzrostla o 4,1 bodu na 76 bodu. Důvěra mezi podnikateli se snížila ve všech odvětvích s výjimkou stavebnictví. "Největší váhu v indikátoru důvěry podnikatelů má průmysl, kde důvěra v ekonomiku nepřetržitě klesá již od června. Důvodem je nejen klesající poptávka, která se projevuje také sníženou očekávanou výrobou, ale i v setrvalém růstu počtu podnikatelů, kteří v posledních měsících zvažují snižování počtu zaměstnanců," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.



Důvěra v ekonomiku mezi spotřebiteli se v listopadu odrazila ode dna. Respondenti se ve srovnání s říjnem méně obávají zhoršení celkové ekonomické situace i jejich vlastní finanční situace. "Poté, co v říjnu klesl indikátor důvěry spotřebitelů na historicky nejnižší hodnotu, zaznamenala v listopadu většina sledovaných ukazatelů mírné zlepšení. Mluvit o změně trendu by však zatím bylo předčasné, neboť většina respondentů zůstává v hodnocení klíčových ukazatelů stále výrazně pesimistická," poznamenala Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Důvěra domácností v listopadu poprvé od srpna vzrostla, i přes uvedené zlepšení se však stále nachází mezi nejnižšími hodnotami v historii, uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Důvěra mezi podnikateli se naopak podle něj postupně snižuje v souladu s poklesem poptávky a ekonomické aktivity nejen v ČR, ale i zahraničí.

"Obecně se však nachází důvěra mezi podnikateli stále relativně vysoko v kontextu současných rizik a pravděpodobně se bude v příštích měsících dále snižovat. Zlepšení ve stavebnictví v listopadu nelze přeceňovat, jelikož bylo patrně taženo letošním teplejším počasím. U domácností se sice důvěra stejně jako v eurozóně zlepšila, prozatím však zůstává stále velmi nízká, což naznačuje pokračující propad spotřeby domácností," konstatoval Seidler. Obavy domácností z inflace se dále snížily, což je patrně taženo kombinací vládních opatření. "Pro ČNB jde však o důležitý signál, že inflační očekávání domácností se dále nerozvolňují. Také očekávání firem ohledně růstu prodejních cen naznačily, že inflační tlaky kulminovaly a mírně polevují, zůstávají však stále poměrně silné z titulu propisu vysokých cen energií do nákladů firem. Klíčový bude v tomto ohledu vývoj začátkem roku, kdy se mění řada ceníků," uvedl.

Zdroje: ČTK, ČBA