Víkendář: Mimořádně levné hodnotové akcie a jejich „rovnováha“ vůči růstovým titulům

Rob Arnott z Research Affiliates hovořil na Bloombergu o velkém valuačním posunu, který nastal v posledních letech. Řada investičních strategií tak podle něj opět nabyla na zajímavosti. To neznamená, že by investoři měli ve velkém přebíhat k levným skupinám akcií, ale podle experta by se k nim mohli více přiklonit, a naopak podvážit ty, které jsou historicky drahé (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé části se Arnott mimo jiné zaměřil konkrétně na některé skupiny akcií a strategie.

„Trochu dodatečné pozornosti“ by si podle experta mohly zasloužit hodnotové akcie, které jsou „mimořádně levné“ jak na amerických trzích, tak v zahraničí. Cílem podobných úvah ovšem není přesunout celé portfolio do podobně levných částí trhu, ale poněkud jej vychýlit tímto směrem. K tomu Arnott dodal, že nová analýza jeho společnosti se zaměřuje na 19 různých strategií a z toho jich je nyní 11 levnějších než 80 % případů v minulosti. A to je extrém.

Arnott odpovídal na dotaz, jaké jsou dnes charakteristiky hodnotových akcií. Odpověděl, že jejich výběr není o jednotlivých sektorech, ale o nízkých poměrech cen akcií k jejich účetním hodnotám či k tržbám na akcii. Právě tento valuační poměr je podle experta neoprávněně zanedbáván, ačkoliv má velkou vypovídací schopnost. Vypovídající je i nízký poměr ceny akcií k dividendám a odkupům. Arnott tedy míní, že pokud někdo vytvoří portfolio z těchto akcií, má hodnotové portfolio.

V roce 2020 se hodnotové akcie relativně k růstovým obchodovaly s nejnižšími valuacemi v historii. Jinak řečeno, takzvané FAANG akcie byly podle experta v bublině a ta byla, co se týče relativních valuací, větší než na vrcholu internetové bubliny, což podle experta představovalo příležitost. Nyní už takový extrém nepanuje a hodnotové akcie jsou o něco dražší. Nicméně Arnott se domnívá, že příležitost k jejich levnému nákupu tu stále je. A celkově je situace úplně jiná než ve zmiňovaném roce 2016. „Tehdy byla většina faktorů drahá, nyní je většina levná.“

O relativních výkonech růstových a hodnotových akcií hovořila na Bloombergu i strategička společnosti Edward Jones Mona Mahajan. Připomněla, že v letech po finanční krizi si mnohem lépe vedly růstové akcie. Příčinou byly mimo jiné velmi nízké sazby a výnosy vládních dluhopisů. Například u těch desetiletých dosahovaly v průměru jen asi 2 %. A vývoj sazeb bude pro zmíněné dvě skupiny akcií důležitý i v budoucnu.

Podle strategičky mohou klíčové sazby Fedu v následujících deseti letech klesnout z maxim, která jsou předpokládána pro současný cyklus zvedání sazeb. Nicméně pravděpodobnost návratu sazeb na extrémně nízké hodnoty zaznamenané po finanční krizi je velmi malá. Mahajan tak míní, že je větší prostor pro „rovnováhu mezi růstovými a hodnotovými akciemi“. Jinak řečeno, strategička by nezabíhala do extrémů jedním či druhým směrem, prostředí bude spíše nahrávat vyrovnanějším dlouhodobým vahám obou skupin akcií v investičních portfoliích.

Zdroj: Bloomberg