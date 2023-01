Závěr týdne na akciích bez jasného směru i po výsledcích a datech

Hlavní trhy se na konci týdne zvládly otřepat z nepříjemného překvapení v podobě výsledků Intelu. Nejen že se z červeného dostávají indexy, ale konkurenti v polovodičovém sektoru rostou, a své úvodní ztráty postupně zmenšuje i samotný . Pohyb S&P 500, DAXu či dalších hlavních indexů kolem nuly sice neukazuje na extra nadšení, ale na druhou stranu jde o solidní odolnost, když vezmeme v potaz značně rozporuplný průběh výsledkové sezóny nebo události, které nás brzy čekají.



V průběhu dne mohly tržní sentiment trochu vylepšit výsledky nebo nová data o příjmech a výdajích Američanů, včetně příslušných cenových deflátorů. Tato čísla bychom ale příliš nepřeceňovali. Vyšla podle očekávání a v podstatě jen přidala očekávaný prosincový detail do známých čísel za 4Q. Data hovoří pro mírnější zvedání sazeb na nejbližším zasedání Fedu (1.2.), se kterým se ale na trzích už předtím naplno počítalo.



Zajímavé bude právě to, co přinese příští týden. Fedu sice ubývají důvody pro razantní restrikci, když inflace klesá, ale zároveň se rychle uvolňují i finanční podmínky. Dá se říci, že čím více nadšení na finančních trzích, tím více může být Fed motivován k výraznějšímu zvednutí sazeb. Nezpůsobil by tím zřejmě nějaké razantní přiostření restrikce, spíše zastavil její rozvolňování. A zároveň by mohl trh upozornit, že chce, aby ho bral vážně. Asi se to ale nestane, a tak investoři houfně sázejí na to, že centrální banka sáhne pouze k ostřejší rétorice, kterou budou moci dál ignorovat. Další dílky do skládačky se budou týkat výkonu ekonomiky, a to jak v podobě firemních výsledků, tak ISM či trhu práce.



Odpolední zlepšení nálady se týká také dluhopisů, jejichž výnosy však stále zůstávají pár bodů nad včerejší úrovní. Eurodolar se mezitím vydává dolů na 1,0840. Ropa smazala intradenní zisky.

