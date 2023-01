Renault sníží svůj podíl v Nissanu na 15 procent

Francouzská automobilka sníží svůj podíl v partnerské japonské automobilce Nissan Motor ze současných zhruba 43 na 15 procent. Informovala o tom dnes agentura Kjódó. Stejný podíl, tedy 15 procent, v Renaultu drží i Nissan. Rozdíl mezi podíly byl příčinou třenic, zejména poté, co se Nissan stal mnohem ziskovějším než , píše dále japonská agentura. Automobilky o změně jednaly intenzivně čtyři měsíce. Dohodu ještě musí schválit představenstvo. Akcie Renaultu dnes při negativním sentimentu na trzích klesají o 3,1 %.





Jednání podle agentury Reuters komplikovaly obavy ohledně sdílení duševního vlastnictví, protože se snaží vytvořit řadu nových spojení se společnostmi mimo alianci, například s čínskou automobilkou Geely. Nissan dále uvedl, že investuje do podniku Ampere, nové divize svého francouzského partnera pro výrobu elektromobilů. Společnosti vyrovnání podílů označily za "důležitý milník". Budou také spolupracovat v oblasti marketingu, vozidel a technologií v Latinské Americe, Indii a Evropě.



Renault podíl 28 procent v japonské automobilce převede do francouzského trustu. Francouzská automobilka posléze pověří správce, aby tyto akcie, jejichž hodnota nyní činí kolem 4,1 miliardy dolarů (89,7 miliardy Kč), prodal, pokud to bude pro francouzskou automobilku výhodné.



Od začátku října, kdy obě automobilky oznámily, že jednají o restrukturalizaci své aliance, akcie Renaultu posílily o téměř 25 procent, zatímco akcie Nissanu jen o tři procenta. Budoucí podoba francouzsko-japonské aliance má dopad na obě společnosti i na jejich mladšího partnera, společnost Mitsubishi Motors.



Architektem francouzsko-japonské aliance Renault-Nissan, která byla založena v roce 1999, byl její následný šéf Carlos Ghosn. Ten tehdy japonskou automobilku zachránil před krachem. V roce 2016 do strategického partnerství přibyla automobilka Mitsubishi.



Ghosn byl v roce 2018 v Japonsku zatčen a obviněn z několika trestných činů, mimo jiné ze zneužití firemních peněz a nepřiznání všech příjmů. Ghosn vinu popírá, v Japonsku byl propuštěn na kauci. Na konci roku 2019 ze země za dramatických okolností uprchl soukromým letadlem do Libanonu, když se schoval do bedny na hudební nástroje. Libanon nemá s Japonskem dohodu o vydávání osob.

Zdroj: ČTK, Patria