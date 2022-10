Kjódó: Renault jedná s Nissanem o snížení svého podílu ve firmě na 15 procent

Japonská automobilka Nissan jedná se svou partnerskou automobilkou o snížení jejího podílu v japonské firmě na 15 z nynějších 43 procent. S odvoláním na informovaný zdroj to dnes uvedla agentura Kjódó.



Nissan vlastní v Renaultu 15procentní podíl. Partnerství automobilek , Nissan a Mitsubishi vedlo k vytvoření jedné z největších automobilových skupin na světě. Nissan se snaží změnit uspořádání, které považuje za nerovnou a nevyváženou strukturu.



Renault je ochoten přistoupit na snížení svého podílu v Nissanu za předpokladu, že se Nissan a Mitsubishi budou podílet na nové společnosti vyrábějící elektromobily, kterou chce francouzská automobilka založit, uvedl zdroj. Francouzsko-japonská aliance podle něj oznámí svou novou kapitálovou strukturu a podrobnosti o nové společnosti na výrobu elektromobilů patrně v polovině listopadu.



Architektem francouzsko-japonské aliance Renault-Nissan, která byla založena v roce 1999, byl její následný šéf Carlos Ghosn. V roce 2016 do strategického partnerství přibyla automobilka Mitsubishi.



Ghosn byl v roce 2018 v Japonsku zatčen a obviněn z několika trestných činů, mimo jiné ze zneužití firemních peněz a že nepřiznal všechny své příjmy. Ghosn vinu popírá, v Japonsku byl propuštěn na kauci. Na konci roku 2019 ze země za dramatických okolností uprchl soukromým letadlem do Libanonu, když se schoval do bedny na hudební nástroje.