Snižování amerických sazeb letos nepřijde, domnívá se ekonom BNP Paribas

Na počátku minulého roku se neustále hovořilo o přechodné inflaci, ale ukázalo se, že zase tak rychle nepřejde. Nyní se hodně hovoří o hladkém přistání amerického hospodářství, ale i zde mohou být očekávání mimo. Pro Yahoo Finance to uvedl Calvin Tse z , podle kterého poslední data z USA ukazují na ekonomické ochlazení a ekonomika se nakonec dostane do recese.



Spotřeba domácností tvoří velkou část celkové poptávky v americké ekonomice a její vývoj je tak do značné míry dán právě tím, jak se chovají domácnosti. Ekonom uvedl, že Fed se zaměřuje na inflaci, která již začala klesat. Ale zrovna tak pozorně sleduje vývoj na trhu práce. Důvodem je právě to, jak moc domácnosti ovlivňují dění v celé ekonomice. Trh práce je přitom stále napjatý a podle experta chce centrální banka vidět jeho výraznější obrat.







Následující graf ukazuje vývoj nezaměstnanosti v USA. Z extrémně nízkých hodnot na počátku roku 2020 vystřelila před krátkou recesí v tomto roce nahoru, pak ale nastal prudký pokles a nyní se nezaměstnanost pohybuje kolem 3,5 %:



Tse připomněl, že ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku americký produkt rostl, ale třeba vývoj zásob podle něj ukazuje na zmíněné slábnutí ekonomické aktivity. A to ještě není odraženo v cenách na finančních trzích. Ty podle experta správně predikují krátkodobější vývoj sazeb, ale mýlí se v tom, že by Fed měl v druhé polovině roku sazby výrazně snižovat. Fed přitom soustavně tvrdí, že sazby budou výše po delší dobu a v tomto pomyslném sporu mezi ním a trhy bude mít podle experta nakonec pravdu centrální banka.



Tse se domnívá, že inflace bude v USA klesat, ale ne tak rychle, jak se očekává. Spolu se silným trhem práce jde o důvod, proč Fed bude chtít udržet politiku v restrikci. A expert předpovídá, že trhy se budou postupně nastavovat na to, že sazby v druhé polovině roku neklesnou, což bude mít za výsledek pokles cen na akciích.



