Na akciích vládne velký optimismus. Od roku 2008 nemají investoři zkušenosti s většími problémy na trzích

Howard Marks z Oaktree Capital Management hovořil na Yahoo Finance o změně investičního prostředí. Podle něj nastal posun k vyšším sazbám a celkově méně vlídné situaci na trzích. Inflace ale klesne a nepřirovnával by ji k tomu, co se dělo v sedmdesátých letech (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé části mimo jiné hovořil o zkušenostech investorů a dalším vývoji na trzích.



Marks poukázal na to, že pokud někdo začal s investováním po roce 2008, nemá zkušenosti s většími problémy na trzích. Tedy například ne s vyšší mírou defaultů a bankrotů firem. Současné tržní debaty jsou pak podle něj stále „dominovány lidmi, kteří jsou příliš optimističtí.“ Týká se to například recese, rychlosti poklesu inflace a v neposlední řadě přechodu na monetární akomodaci.



Fed bude podle Markse držet svou politiku „poněkud restriktivní“, a to zhruba po celý letošní rok. Centrální banka přitom nechce, aby byla vnímána tak, že neustále přepíná mezi jestřábím a hrdliččím postojem. Namísto toho se snaží o dosažení určité konstantní politiky. Významný optimismus pak vládne na akciovém trhu. K tomu ale Marks připomněl, že on sám investuje na základě vybírání konkrétních firem. Jeho firmu „zajímají atraktivní cenné papíry vydávané firmami, o kterých se domnívá, že nezbankrotují.“





Marks podle svých slov klade důraz zejména na dobré podnikatelské modely a na to, že společnost má „prostor pro chyby v náročném prostředí“. Tedy že jí taková chyba hned nepoloží. Oaktree Capital Management se přitom zaměřuje i na dluhopisy bez investičního ratingu a investor zavzpomínal na vývoj v této oblasti kapitálových trhů: Do sedmdesátých let šlo totiž o podružný segment, o který většinou nikdo nejevil zájem. Pak se ale začala situace měnit s tím, že vysoké riziko má být kompenzováno vysokým nabízeným výnosem.



Oaktree Capital Management tak podle Markse o investicích nepřemýšlí ve stylu „tohle je dobrý nápad, tohle je špatný nápad.“ Zajímá se o profil rizika a návratnosti. Tedy o to, zda cenný papír s ohledem na riziko nabízí dostatečnou návratnost. Marks v této oblasti začal s fondem u v roce 1978. V té době se řada investorů stranila dluhopisů s nízkým ratingem s tím, že je prostě nezajímaly bez ohledu na výnos. Podle investora to vytvářelo „obědy zadarmo“, protože se s přijatelným rizikem daly najít vysoké výnosy. „Efektivní trhy mají tendenci obědy zadarmo eliminovat,“ dodal investor.



Zdroj: Yahoo Finance