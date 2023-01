Propast mezi akciovým trhem a objemem dopravy se mírně uzavřela, ale stále jde o historický extrém

Porovnávání a předpovídání vývoje na akciovém trhu podle vývoje nákladní dopravy má své hluboké kořeny. Na druhou stranu, poslední desetiletí přinesla v ekonomice a na trhu hluboké změny, které jeho relevanci mohou snižovat. Takže co říkají data a jaká je aktuální situace?

Graf porovnává vývoj amerického akciového trhu a objemem zboží dopraveného nákladními automobily. Tento typ srovnání má svou dlouhou tradici a logiku zakořeněnou v době, kdy doprava představovala významný indikátor ekonomické aktivity. A tudíž bývala i relevantní vodítko pro akcie:

Zdroj: Twitter

Naší pozornost může upoutat zejména mohutná mezera mezi oběma křivkami, která se vytvořila po roce 2019. Než se k ní dostaneme, podívejme se ale na to, co je možná překvapivější, či zajímavější než tato mezera. Jde o absenci výraznější mezery do té doby. Proč?

Je zřejmé, že hospodářství vyspělých zemí se během posledních desetiletí výrazně změnilo a nastal postupný posun od tvrdého k měkkému. Tedy od oceli, pšenice a hardwaru všeho druhu ke službám a „ware“ měkkému. Tento posun by pak mimo jiné měl snižovat relevanci ukazatelů spojených s dopravou – jelikož velká část ekonomiky spočívá ve službách a softwaru, na ekonomickou aktivitu ukazuje objem dopravy stále méně.

U akciového trhu by tento argument měl platit dvojnásob, protože jeho kapitalizace je silně vychýlena směrem k technologiím a službám. I ty se samozřejmě do určité míry pojí s dopravou, ale znatelně méně, než tradiční průmyslová odvětví. Právě z tohoto pohledu je překvapivé, jak silně se obě křivky v grafu od roku 2000 do roku 2019 držely u sebe. Co ona mezera na konci?

Pandemie sebou přinesla odklon od služeb ke zboží, což by mělo mezeru vytvářet, ale opačnou – doprava by měla akcie předbíhat. Došlo k opaku, protože se u žluté křivky projevily tenze ve výrobních a dopravních vertikálách (nejsou řidiči…). A u modré řekněme „nadšení“ vůči akciím a zejména technologiím a spekulativnější části trhu. Někdo jako příčinu zmiňuje záplavu likvidity. Z mého pohledu je to trochu jako kdybychom tvrdili, že někdo vysoce překračoval povolenou rychlost kvůli tomu, že výrazně klesly ceny benzínu.