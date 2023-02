EU podpoří zelenou ekonomiku, čínská inflace roste a futures jsou dnes červené

EU se chystá v reakci na masivní americké a čínské státní subvence povolit státní podporu firmám tvořícím takzvanou zelenou ekonomiku. Čínská inflace vzrostla poté, co lunární Nový rok po znovuotevření podnítil poptávku. dostala novou cílovou cenu od místního brokera a futures na evropské akciové indexy jsou v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,5 %; FTSE 100 -0,3 % a DAX -0,3 %.

Autonomous Research snižuje cílovou cenu na na 923,59 Kč z 961,41 Kč, doporučení snižuje na "neutral" z "outperform".

Evropská unie se chystá v reakci na masivní americké a čínské státní subvence povolit dočasnou a omezenou státní podporu firmám tvořícím takzvanou zelenou ekonomiku. Lídři členských zemí se v noci na dnešek na mimořádném summitu v Bruselu dohodli na obrysech plánu podpory ekonomik, podrobnosti včetně možného financování však nechali na další vrcholné schůzky. Zejména Francie a Německo usilovaly o co nejširší možnosti podpory firem, další země však nabádaly k opatrnosti. Český premiér Petr Fiala po jednání řekl, že podpora průmyslu nesmí být dotačním závodem.



Trafigura Group čelí ztrátě více než půl miliardy dolarů poté, co zjistila, že náklady s kovy, který koupila, neobsahovaly nikl, který měl obsahovat. Trafigura to považuje za systematický podvod proti ní. Společnost zahájila právní kroky proti indickému podnikateli Prateekovi Guptovi a několika společnostem s ním spojeným, včetně TMT Metals a dceřiných společností UD Trading Group.



Veřejné finance klesají, protože slibované odchody do důchodu narážejí na realitu stárnoucí populace. Předpokládá se, že státní důchodové náklady ve vyspělých ekonomikách, které jsou často již jednou z největších oblastí vládních výdajů, prudce porostou a ponechávají mizivý prostor pro jiné výdajové priority. Ještě v roce 1980 spotřebovávaly důchody asi 5,5 % HDP a do roku 2040 by to podle dostupných údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj mohlo přesáhnout 10 %. Navzdory téměř všeobecné shodě ekonomů, že všichni budeme muset pracovat déle, šetřit více nebo dostávat méně, naráží snahy o reformy na problémy.



Čínská spotřebitelská inflace minulý měsíc zrychlila, když lunární Nový rok po znovuotevření podnítil poptávku. Index spotřebitelských cen vzrostl o 2,1 % oproti předchozímu roku, uvedl v pátek Národní statistický úřad, což odpovídá průměrnému odhadu v průzkumu agentury Bloomberg. Následovala tak prosincový meziroční nárůst o 1,8 %. Jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé ceny potravin a energií, vzrostla na 1 % – nejvíce od června.