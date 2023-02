Rozbřesk: Americké akciové trhy hlásí nejprudší pokles za 2 měsíce, začíná je strašit invertovaná výnosová křivka

Americké akciové trhy zažily nejprudší týdenní propad za poslední dva měsíce. Index S&P500 ztratil 1,1 %, zatímco technologický Nasdaq přes 2 %. Na jedné straně kvůli vlně slabších zisků některých reportujících amerických společností (Mattel, Chipotle), na druhé zejména kvůli sázkám na utaženější politiku amerického Fedu vedoucí k vyšším americkým výnosům. Od začátku února vzrostly výrazně nejen americké dlouhé výnosy, ale zejména kratší konec křivky - výnos dvouletého amerického dluhopisu vyskočil z okolí 4,1 % ke 4,5 % (nejvyšší úrovně od poloviny listopadu 2022). Navíc opět výrazně vzrostla inverze americké výnosové křivky, která dosáhla nejvýraznějších úrovní od počátku osmdesátých let. A to není pro býky na Wall Street příjemný pohled.



Start do nového roku 2023 se nesl na vlně optimismu zejména díky teplejší zimě v Evropě a zvolnění tamní energetické krize, které šlo ruku v ruce s rychlejším než očekávaným otevíráním čínské ekonomiky. Nic z toho ovšem pravděpodobně neuchrání globální ekonomiku od nutnosti snášet delší domu “nadměrně” vysoké úrokové sazby. Trhy se to snažily určitou dobu přehlížet. Kombinace jestřábí komunikace centrálních bankéřů a některých silných čísel (například poslední americké payrolls) však nakonec přinesla ovoce. Krátké výnosy na klíčovém americkém trhu šly vzhůru, a to o poznání více než delší konec křivky.



Na investory tato situace působí negativně dvěma směry. Za prvé, vyšší americké krátkodobé sazby posilují americký dolar (ten od začátku února také postupně zpevňuje) a zvyšují na trzích averzi k riziku. Silnější dolar je pro americké akciové indexy špatný kvůli nižšímu přepočtu zahraničních tržeb amerických společností do dolarů. Navíc vyšší dolarové sazby ohrožují veškeré subjekty (podniky či státy) zadlužené v dolarech, a to zvlášť ve chvíli kdy dolar navíc sílí. Averze k riziku roste, což se projevuje kromě jiného i na akciových trzích.



Za druhé, prohlubující se inverze americké výnosové křivky byla v minulosti poměrně užitečným indikátorem ukazujícím na přicházející recesi. A její “nevyhnutelnost” investory začíná strašit. Na druhou stranu v minulosti invertovaná křivka vyslala i několik předčasných/falešných signálů. A inverze křivky sama o sobě neříká o moc víc než, že trhy očekávají v budoucnu nižší sazby než dnes. A to samo o sobě nevylučuje ani scénář “měkkého přistání”, ve kterém se Fedu podaří inflaci zmírnit a balancovat “pouze na hraně recese”,...za rok uvidíme.







*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna poněkud překvapivě odolává silnějšímu americkému dolaru a slabším akciím. Částečně to může být dáno více jestřábím vyzněním posledního zápisu ze zasedání bankovní rady. Zejména Jan Frait, který souhlasil se závěry měnové sekce ohledně pomalého obratu v náladě na pracovním trhu a riziku neukotvenosti inflačních očekávání, zněl jako výraznější jestřáb. Stejně tak ovšem působily některé části zápisu týkající se Evy Zamrazilové a Kariny Kubelkové.



Eurodolar



Americký dolar těží z vysokých reálných úrokových sazeb, které nabobtnaly po posledních číslech z trhu práce. Trh se přitom již připravuje na americká inflační data za leden (zveřejněná zítra odpoledne), která zejména v případě jádrové inflace budou naprosto klíčová.

Dodejme, že dolar zatím příliš nereagoval na sestřelení zřejmě již čtvrtého (čínského?) balónu ve vzdušném prostoru USA.