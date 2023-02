Británie přišla kvůli brexitu o 29 miliard liber, řekl činitel centrální banky

Brexit zastavil vlnu podnikatelských investic, Británie kvůli němu přišla o 29 miliard liber (779,4 miliardy Kč), což je zhruba 1,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Každá britská domácnost přišla tedy asi o 10.000 liber. V rozhovoru, který dnes zveřejnil server The Overshoot, to řekl Jonathan Haskel z britské centrální banky. Její činitelé před dopady brexitu nevarují poprvé. Sílí přitom obavy, že Británie směřuje k vleklému ekonomickému poklesu.



Haskel zdůraznil, že Británii trápí problémy s produkcí právě kvůli poklesu podnikatelských investic. Dopady brexitu na ekonomiku v poměru k HDP se podle něj zvýší z nynějších 1,3 na 2,8 procenta na konci výhledu centrální banky. Ta v únorové zprávě o měnové politice poskytla výhled do roku 2025.



Centrální banka nedávno uvedla, že brexit se řadí k faktorům, které snižují potenciální růst britské ekonomiky. Investice britských podniků, které trápí nejistota a slabší obchodní vazby s EU, od brexitu zaostávají za předchozími vklady i za ostatními zeměmi.



Před rokem 2016, kdy si Britové vystoupení z EU odhlasovali v referendu, Británii výrazněji klesla produktivita. Kompenzovalo ji ale množství investic, zdůrazňuje Haskel. "Od roku 2012 do roku 2016 jsme měli velký boom (investic)," řekl. "Ale ty se od roku 2016 zkrátka zastavily a my jsme klesli na dno zemí G7," dodal.



Britská centrální banka v únorové zprávě o měnové politice varovala, že podnikatelské investice jsou utlumené a že brexit se na obchodní aktivitě odrazil dříve, než se původně očekávalo.