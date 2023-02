Ford propustí v Evropě 3800 lidí během příštích tří let

Americká automobilka plánuje v příštích třech letech zrušit v Evropě asi 3800 pracovních míst, což je zhruba 11 procent její celkové pracovní síly v regionu. Propouštění se dotkne zaměstnanců ve vývoji a v administrativě, uvedla dnes firma v tiskové zprávě. se tak snaží vyrovnat se s růstem nákladů, v souvislosti s přechodem na výrobu elektromobilů ale potřebuje celkově zeštíhlit.



Zhruba 2300 míst by mělo zaniknout v německých závodech automobilky, v Kolíně nad Rýnem a Cáchách. Další 1300 zaměstnanců firma propustí v Británii a 200 ve zbytku Evropy. Propouštění bude prostřednictvím programů dobrovolného odchodu za odstupné.



Automobilka si v regionu ponechá přibližně 3400 techniků. Pro výrobu v Evropě hodlá používat technologie z USA, které přizpůsobí evropským zákazníkům, uvedl šéf evropské výroby elektromobilů a německé pobočky Martin Sander. Dodal, že nově je při výrobě mnohem méně technické práce, a tím pádem stačí i méně zaměstnanců. Proto jsou nutné změny.



Sander také uvedl, že na strategii elektrifikace automobilky se nic nezměnilo. Stále tak platí cíl do roku 2035 v Evropě nabízet plně elektrický vozový park. by měl představit první elektromobil v Evropě koncem letošního roku. Vyrábět se bude v závodě v Kolíně nad Rýnem na platformě automobilky .



Ford v Evropě propouštěl už na přelomu let 2019 a 2020. Cílem bylo zvýšit provozní marži v regionu na šest procent, plán však zhatila pandemie. Za prvních devět měsíců loňského roku podíl zisku před zdaněním na tržbách činil pouze 2,2 procenta, uvedla agentura Reuters.



Německý odborový svaz IG Metall o plánovaném propouštění ve Fordu informoval už v koncem ledna. Tehdy však uvedl, že podle nejhoršího scénáře automobilka zruší 2500 míst ve vývoji a dalších 700 v administrativě.