Automobilka Ford plánuje v Evropě zrušit 3200 míst, uvedly německé odbory

Americká automobilka zruší v Evropě 3200 pracovních míst a některé pozice ve vývoji produktů přesune do Spojených států. S odvoláním na dnešní oznámení německého odborového svazu IG Metall o tom informovala agentura Reuters. se odmítl k věci blíže vyjádřit. Firma odkázala na své páteční prohlášení, ve kterém konstatuje, že přechod na výrobu elektromobilů si žádá strukturální změny. Evropská divize Fordu zaměstnává 45.000 lidí.



Ford chce zrušit 2500 míst ve vývoji a dalších 700 v administrativě. Nejvýrazněji toto rozhodnutí pocítí zaměstnanci v Německu, uvedl svaz IG Metall. O plánu automobilky bylo informováno 14.000 pracujících závodu v Kolíně nad Rýnem, včetně 3800 lidí, kteří v kolínské čtvrti Merkenich pracují ve vývoji. Automobilka v Německu zaměstnává kolem 20.000 lidí.



Společnost loni oznámila investici dvě miliardy dolarů (bezmála 44 miliard Kč) do rozšíření výroby v kolínském závodě. Nyní se tam vyrábí automobily Fiesta, motory a převodovky. Cílem investice je produkce plně elektrického modelu pro široké spektrum zákazníků.



Ford v rámci přechodu na elektromobilitu v Evropě plánuje na tomto kontinentě uvedení sedmi nových elektrických modelů, závod na montáž baterií v Německu a společný podnik na výrobu niklových baterií v Turecku. Americká automobilka též uzavřela partnerství s Volkswagenem. Za šest let má v plánu vyrobit 1,2 milionu vozidel na elektrické platformě MEB německé automobilky.



Loni v červnu varoval, že v nejbližší době "významně" sníží počet pracovních míst ve svých závodech ve Španělsku a v Německu, protože přechod na výrobu elektromobilů znamená, že k montáži vozů bude potřeba méně pracovních hodin.



Evropská divize Fordu vyrábí a prodává vozidla své značky na pěti desítkách trhů, kde rovněž poskytuje servis.