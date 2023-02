Airbus loni zvýšil provozní zisk o 16 procent, letos plánuje dodat 720 letadel

Evropský výrobce letadel Airbus loni zvýšil zisk před úroky a zdaněním (EBIT) o 16 procent na 5,6 miliardy eur (132,4 miliardy Kč). Firma o tom dnes informovala ve svých výsledcích hospodaření. Překonala tak očekávání trhu. Letos chce Airbus dodat 720 letadel. Stejný plán měl i loni, ten ale nakonec nesplnil.



Tržby loni stouply o 13 procent na 58,8 miliardy eur, k čemuž přispělo zvýšení dodávek a silný dolar. Podnik s ohledem na potíže v dodavatelských řetězcích zpomalil růst výroby svého nejprodávanějšího letounu A320neo. Na letošní rok skupina stanovila cíl upraveného provozního zisku EBIT na šest miliard eur.



Airbus loni dodal 661 letounů. To sice představuje meziroční nárůst o osm procent, odbyt ale výrazně zaostává za původním cílem 720 kusů. Firma jej později snížila na 700 kusů, ale nakonec od něj pouze několik týdnů před koncem roku zcela upustila.



"Přizpůsobujeme výrobu tak, aby odpovídala zásobování," uvedl šéf Airbusu Guillaume Faury. "Nepříznivé provozní prostředí způsobilo, že se náš dodavatelský řetězec nemohl zotavit tempem, které jsme očekávali," dodal.



Co se týče klíčového stroje A320neo, zdroje z odvětví v lednu podle agentury Reuters informovaly o aktualizovaném plánu Airbusu. Do konce roku 2024 jich firma hodlá vyrábět 65 měsíčně, hranici 75 strojů měsíčně Airbus posunul z poloviny desetiletí na rok 2026. Nyní podle zdrojů Airbus vyrábí 45 těchto letadel měsíčně.



Čistá hotovost Airbusu loni vzrostla na 9,4 miliardy eur a přiblížila se hranici, která byla dříve stanovena pro případné odkupy akcií. Faury loni v září investorům řekl, že bude s představenstvem o odkupu akcí jednat, jakmile firma dosáhne u tohoto ukazatele hranice deseti miliard eur.