ECB počítá příští měsíc se zvýšením sazeb o půl bodu, Kofola překonala vlastní odhad EBITDA a futures jsou zelené

včera po uzavření trhu reportovala své výsledky a i přes nárůst nákladů překonala vlastní odhadu zisku EBITDA. Moneta a dostaly novou cílovou cenu od . Christine Lagarde zopakovala, že Evropská centrální banka hodlá příští měsíc zvýšit výpůjční náklady o dalšího půl procentního bodu a futures jsou dnes zelené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,5 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,4 %.

dosáhla v loňském roce provozního zisku EBITDA na úrovni 1,11 mld. korun, čímž překonala vlastní odhad 1,08 mld. Kč. K tomu přispěly rostoucí prodeje v klíčových prodejních kanálech, rekordní letní sezóna, meziroční růst kategorie nápojů na cesty, ale i sílící obliba čerstvých šťáv a bylinných čajů. Naopak růst cen energií, ale i PET materiálu a sladidel znamenal pro Skupinu dodatečné náklady ve výši přibližně 0,5 mld. korun oproti předchozímu roku. Na rok 2023 očekává zisk EBITDA 1,1 - 1,25 mld. Kč. Očekávaná dividenda za FY23 je minimálně 11,3 Kč/akcii.



Nová verze energetické novely LEX II obsahuje odstavec o zavedení poplatku, který mají platit uživatelé elektřiny za financování provozu nového Energetického datového centra na zpracování dat potřebných k tomu, aby si malí výrobci mohli mezi sebou prodávat elektřinu. Tento poplatek se odhaduje na 50 - 400 Kč. Stavební náklady, které jsou odhadem 1 mld. Kč, by byly hrazeny z fondů EU.



ČEZ postaví svůj první malý modulární reaktor v Temelíně v roce 2032. by rád přestavěl své uhelné elektrárny na malé modulární reaktory, řekla vedoucí vývoje Jirotková.



Citi navyšuje cílovou cenu na Monetu na 90,3 Kč z 82,0 Kč, doporučení zvyšuje na "buy“. Dále zvyšuje cílovou cenu na na 806 Kč ze 794 Kč, doporučení "buy".



Christine Lagarde zopakovala, že Evropská centrální banka hodlá příští měsíc zvýšit výpůjční náklady o dalšího půl procentního bodu. "Vzhledem k základním inflačním tlakům máme v úmyslu na příštím březnovém zasedání zvýšit úrokové sazby o dalších 50 bazických bodů," řekla Lagarde zákonodárcům Evropské unie ve Štrasburku. Několik úředníků ECB zdůraznilo, že plánované zvýšení sazeb o půl bodu příští měsíc pravděpodobně nebude poslední v již tak nejagresivnějším cyklu utahování měnové politiky v historii této instituce.



Bývalý zaměstnanec společnosti Holding sídlící v Číně ukradl data ze softwarového systému, který společnost používá k ukládání technických informací o svém strojním zařízení. K porušení došlo na úložišti, které obsahuje podrobnosti o litografických systémech kritických pro výrobu některých z nejpokročilejších čipů na světě, uvedli lidé, kteří o situaci vědí.



Fidelity Investments nabírá a do poloviny roku chce obsadit asi 4 000 nových pozic. Nové pozice se zaměří na zákaznický servis a technologie, uvedla společnost ve středečním prohlášení. Jiné velké investiční společnosti naopak počet zaměstnanců v době ekonomické nejistoty a změkčování finančních trhů snižují. Společnost minulý měsíc oznámila plány na osekání zhruba 2,5 % své celosvětové pracovní síly a AllianceBernstein zrušila více než 100 pracovních míst.



Credit Suisse opouští obchodování s rizikovým dluhem v rámci svého širšího odchodu z rizikových a kapitálově náročných obchodů. Banka tato aktiva údajně prodává včetně dluhopisů a úvěrových pozic souvisejících s problémovými společnostmi v tržní hodnotě asi 250 milionů dolarů.