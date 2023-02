Růstový sentiment se akcií drží. Dluhopisy se dnes přidávají

Zatímco včerejšek zvýraznil rozdíl mezi vývojem akciového a dluhopisového trhu, dnes se obě třídy aktiv shodují na růstu. Akciové indexy v Evropě se nacházejí v zeleném do jednoho procenta a mírný růst vykazují také americké futures. Výnosy dluhopisů otočily níž a redukují včerejší nárůst. V zámoří je to asi o 4 bazické body. Eurodolar dopoledne balancuje kolem 1,0700.



Ujištění Christine Lagardové, že úrokové sazby ECB příště stoupnou o 50 bps, nechalo investory v klidu. Očekávání o sazbách sentiment momentálně neřídí. Větší váhu získal optimismus o vývoji ekonomiky - po Evropě a Číně se zlepšuje i pohled na USA. Z reakce na nová data to navíc vypadá, že trhu stačí i pomalý ústup inflace a agresivnější utahování měnové politiky nakonec nevadí.



Dnes dodají další informace čísla o výrobních cenách z USA, která ovšem vycházejí až po spotřebitelské inflaci, takže velký efekt asi mít nebudou. Index filadelfského Fedu naznačí průmyslovou aktivitu v dalším z důležitých distriktů. Za únor se čeká zmírnění poklesu a data z New Yorku naznačila, že je tu slušná šance na dobrý výsledek. Pravidelná týdenní zpráva o žádostech o dávky v nezaměstnanosti stejně pravidelně dokládá výraznou utaženost trhu práce. To však není věc, na kterou by se nyní upírala velká pozornost.



Kromě dat je v kalendáři série komentářů z centrálních bank, hlavně z Fedu. Také v tomto případě však předpokládáme, že by muselo zaznít něco nečekaného, aby se akciové trhy rozhodly reagovat. Běžná jestřábí rétorika je ze sedla těžko vyhodí.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:04 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.6652 0.0981 23.6895 23.6206 CZK/USD 22.1160 0.0045 22.1510 22.0585 HUF/EUR 382.6251 0.7520 383.9800 379.6911 PLN/EUR 4.7743 0.3236 4.7780 4.7583

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3381 0.1619 7.3478 7.3163 JPY/EUR 143.2220 0.0063 143.4000 143.1460 JPY/USD 133.8355 -0.1075 134.1650 133.6055

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8877 -0.0501 0.8899 0.8870 CHF/EUR 0.9872 -0.0253 0.9889 0.9866 NOK/EUR 10.9191 0.0302 10.9410 10.8771 SEK/EUR 11.1485 0.0413 11.1521 11.1182 USD/EUR 1.0701 0.1080 1.0722 1.0690

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4453 -0.2023 1.4562 1.4418 CAD/USD 1.3381 -0.0713 1.3408 1.3357