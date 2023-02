Česká inflace se vrátí k velmi nízkým jednociferným hodnotám, finalizuje se pobrexitová dohoda o Severním Irsku a futures jsou zelené

I za konzervativních předpokladů inflace poklesne k velmi nízkým jednociferným hladinám a není tu moc faktorů, které by tomu měly bránit, uvedl v podcastu MakroMixér viceguvernér ČNB Jan Frait. V Německu se sešli zástupci USA a Číny, aby jednali o aktuálních tématech, která vyvolávají tření. Rishi Sunak se připravuje na zveřejnění pobrexitové dohody a Írán obohacuje uran na úroveň těsně pod úrovní potřebnou pro jadernou zbraň. V USA se dnes nebude obchodovat z důvodu oslav svátku amerických prezidentů. Futures jsou dnes zelené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,4 %.

Americké akciové a dluhopisové trhy budou dnes v pondělí 20. února 2023 uzavřeny z důvodu svátku Presidents' Day na počest všech dosavadních prezidentů USA (vždy třetí únorové pondělí).

„I za konzervativních předpokladů inflace poklesne k velmi nízkým jednociferným hladinám a těžko se nám hledá - s výjimkou stále silného trhu práce - něco, co by tomu mělo bránit,“ říká v novém díle podcastu MakroMixér exkluzívní host Jan Frait, viceguvernér České národní banky, profesor a ekonom. V krátkodobém pohledu na měnovou politiku zmiňuje obavu části bankovní rady z odkotvení inflačních očekávání. Současné úrovně sazeb dle něj nevedou k oslabování koruny ale naopak. Se slibováním jejich rychlého poklesu by byl velmi opatrný, jako strašák vnímá případnou neochotu hlavních centrálních bank jít se sazbami výše. Dlouhodobě preferuje držet sazby na úrovních vyšších vzhledem k inflaci nebo růstu příjmů, než jsme viděli v posledních deseti letech. Silnou korunu vnímá pozitivně a za žádný velký problém stav nepovažuje a závazek bránit nadměrným výkyvům koruny nehraje podle něj v tuto chvíli takovou roli, problém je spíše psychologický.



Setkání nejvyšších diplomatů USA a Číny ve snaze překlenout pozdvižení kolem čínského balónu ukázalo, jak těžké bude najít kompromis. Ministr zahraničí Antony Blinken a čínský státní rada Wang Yi projednávali vše možné od balónu, přes Tchaj-wan až po Severní Koreu a Rusko. Nejvyšší americký diplomat také řekl, že Čína zvažuje, zda dát Rusku zbraně na válku na Ukrajině, což je krok, který by ještě více zvýšil napětí.



Rishi Sunak se připravuje na zveřejnění dohody s Evropskou unií. Řešení slepé uličky ohledně Severního Irska by Spojenému království umožnilo obnovit vztahy s EU, jejím největším obchodním partnerem, více než tři roky poté, co Británie unii formálně opustil.



Americká internetová společnost Meta Platforms začne testovat placenou službu, která uživatelům umožní nechat si u svých účtů ověřit totožnost. Pro sociální sítě a Instagram dohromady bude podle agentury Reuters stát od 11,99 dolarů (266 Kč) měsíčně. V příštím týdnu začne služba fungovat v Austrálii a na Novém Zélandu.



Mezinárodní pozorovatelé v Íránu minulý týden odhalili uran obohacený na úroveň těsně pod úrovní potřebnou pro jadernou zbraň, uvedli dva vysocí diplomate. To zdůrazňuje riziko, že neomezené atomové aktivity této země mohou vyvolat novou krizi. Mezinárodní agentura pro atomovou energii se snaží zjistit, jak Írán akumuloval uran obohacený na 84% čistotu – nejvyšší úroveň, kterou dosud inspektoři v zemi zjistili, a koncentraci jen o 6 % nižší, než je potřeba pro výrobu jaderné zbraně. Írán již dříve řekl, že jeho centrifugy jsou konfigurovány tak, aby obohacovaly uran na 60% úroveň čistoty.