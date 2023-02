Dluhopisy i evropské akcie v závěru snižují své ztráty

Dnešek začal negativně pro akcie i dluhopisy, poté co trhy nasměrovaly dolů jestřábí komentáře z Fedu. Jde hlavně o otevření možnosti, že by centrální banka mohla zrychlit utahování politiky, pokud by to bylo třeba. Později se však trhy zklidnily a namísto výraznější korekce své ztráty redukují. Klíčové evropské indexy ztrácejí už jen pár desetin procenta, dluhopisové výnosy se zhruba vrátily na včerejší hodnoty.

Michelle Bowmanová doplnila své kolegy komentářem, že nad inflací není vyhráno a sazby ještě musejí pokračovat vzhůru. To slýcháme z Fedu ostatně často. Následně ale ke zklidnění přispěl další člen měnového výboru, Thomas Barkin, který se přiklonil u růstu sazeb ke standardním krokům po 25 bps.

Americké akcie zůstávají i tak citelně v záporu, což platí hlavně pro Nasdaq (-1,3 pct). Eurodolar za dnešek sice klesá, ale pokles odpoledne korigoval a obchoduje se u 1,0665. Koruna zhoršení sentimentu na hlavních trzích pocítila, ale její ztráty k euru nejsou nijak výrazné, když se posunula jen zpět k 23,70.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:43 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7106 0.1972 23.7534 23.6525 CZK/USD 22.2145 0.1691 22.3510 22.1750 HUF/EUR 383.7725 -0.0757 387.4770 383.3422 PLN/EUR 4.7666 -0.0972 4.7831 4.7641

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3294 0.1193 7.3415 7.3017 JPY/EUR 143.2480 0.2137 143.6911 143.0220 JPY/USD 134.2230 0.1829 135.0960 134.1110

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8885 -0.1949 0.8931 0.8873 CHF/EUR 0.9890 0.0810 0.9928 0.9876 NOK/EUR 11.0028 0.5400 11.0207 10.9498 SEK/EUR 11.1803 0.2830 11.2208 11.1447 USD/EUR 1.0672 0.0141 1.0683 1.0613

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4565 0.1602 1.4682 1.4548 CAD/USD 1.3487 0.1935 1.3537 1.3473