Rostou úrokové sazby i obavy z recese. Do hledáčku investorů se tak dostávají padlí andělé

Peněžní manažeři, kteří se zaměřují na kdysi bezpečné dluhopisy, u nichž byl snížen rating na „junk“, zaznamenávají rostoucí zájem klientů o tyto takzvané „padlé anděly“. A očekává se, že jich letos padne ještě více. Zpomalující zisky spolu s vyššími náklady na správu dluhu začnou firmy čím dál více poškozovat, uvedl Ashton Parker, který pomáhá řídit fond padlých andělů u Lombard Odier Investment Managers. Úvěroví analytici jich očekávají v objemu až 15 miliard eur v Evropě a 100 miliard dolarů v USA.



"Upřímně řečeno, snažíme se držet krok s počtem lidí, kteří o tom s námi mluví," pokračoval Parker, jehož úkolem je sledovat společnosti, které upadnou v nemilost. "To, co uvidíme, je nárůst počtu padlých andělů na normálnější úroveň."



Tento specializovaný úsek dluhopisového trhu od rané fáze pandemie i přes všechny ekonomické turbulence téměř nezaznamenal žádné nové účastníky, protože společnosti tehdy těžily z bezprecedentní pomoci centrálních bank i vlád. To ale změnil nárůst nákladů na obsluhu dluhu a zhoršující se zisky. Tyto faktory poškozují metriky, které sledují ratingové společnosti, čímž může dojít ke snížení ratingu. A to by některé dluhopisy posunulo z investičního stupně na „junk“, neboli prašivý dluhopis.



Lombard Odier nejsou sami. Povstání padlých andělů prorokuje celý sbor analytiků. A analytici UniCredit se domnívají, že první trhliny odhalí již tato evropská výsledková sezóna. „Z fundamentálního hlediska očekáváme, že výsledková sezóna vykreslí postupně zhoršující se obraz úvěrových fundamentů a v nadcházejících měsících pravděpodobně uvidíme více padlých andělů,“ napsali analytici vedení Marcem Vallim.



Předpovídají, že se objem padlých andělů podle indexů iBoxx v letošním roce zvýší na dvojnásobek nebo dokonce trojnásobek z 5,5 miliard EUR zaznamenaných v roce 2022. Stratégové z ale své klienty varují, aby se drželi od padlých andělů dále, a to v sektorech amerického úvěrového trhu, jakými jsou software, média, strojírenství a chemikálie. Výzkumníci francouzské banky odhadují, že tento rok jich bude okolo 75 až 100 miliardami dolarů.

Stratégové Oleg Melentyev a Eric Yu letos odhadují dvojnásobný počet padlých andělů ve srovnání s vycházejícími hvězdami (společnosti, kterým investiční stupeň naopak roste). V současné době je nominální hodnota indexů ICE BofA sledujících padlé anděly v USA a Evropě na nejnižší úrovni od začátku roku 2020.





"Pokud si nedáte pozor, z padlého anděla se může stát padající nůž," upozornil Parker. "Dříve jste mohli mít mnohem více dluhu se sazbami na 0 %. Mnoho společností tak zůstalo životaschopných, i když možná nebyly, měly vysoké dluhové zatížení, a přesto zůstaly na investičním stupni. Teď už možná nebudou moci."



Lombard Odier na konci roku 2021 spustil svůj fond padlých andělů a vyčerpal na něj 320 milionů eur, přičemž více než čtvrtina z tohoto objemu přišla během několika posledních měsíců, vyplývá z údajů Bloombergu. "Když se objeví mnohem více padlých andělů nebo když je v určitém sektoru hodně padlých andělů, pak bude cenová aktivita větší a příležitosti také větší," uzavřel Parker.



Zdroj: Bloomberg