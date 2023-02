Rozbřesk: Rétorika Fedu zatím nesignalizuje, že by +50bps bylo opět na stole

Vedení americké centrální banky, tak jako řada dalších ve světě, zasedá jen osmkrát do roka. To je poměrně málo s ohledem na to, že každý měsíc dostane Fed novou sadu dat. Pokud měsíční čísla opravdu hodně překvapí, je potřeba reagovat změnou rétoriky, což lze udělat individuálně, anebo kolektivně skrze podrobný zápis z jednání Fedu. Tak zvané “Minutes”, které jsou zveřejňovány tři týdny po dotyčném zasedání, se často stávají důležitým komunikačním nástrojem, který může signalizovat důležité změny v měnové politice.



Překvapivě silná data z lednového trhu práce a zrychlená spotřebitelská, resp. výrobní inflace zcela oprávněně vyvolaly v trhu obavy, že podrobný zápis z jednání Fedu z počátku února bude komunikovat možnost, že by centrální banka zvedla v březnu sazby o agresivních 50 bazických bodů. Nicméně přestože včera večer zveřejněný text se drží jestřábí rétoriky, tak z něj vyplývá, že pro takou změnu je nastavena laťka hodně vysoko. Stejně “Minutes” nepřinesly žádné úvahy o tom, že se Fed pokusil uvolněné měnové podmínky utáhnout, např. skrze rychlejší redukci své bilance (neboli zazněly by úvahy o rychlejším prodeji dluhopisů).



Vše tedy nasvědčuje tomu, že nehledě na velmi silná data Fed hodlá pokračovat ve zvyšování sazeb o tradičních 25 bazických bodů (co mítink), přičemž snahou bude utáhnout finanční podmínky skrze novou kvartální prognózu. V ní se může posunout odhadovaná terminální úroveň oficiálních úrokových sazeb z dnešních 5,0-5,25 % o 25 bazických bodů výše pro konec tohoto roku. Zároveň je velmi pravděpodobné, že za tři týdny bude příslušně revidována vzhůru i odhadovaná úroveň Fed sazeb pro konec roku 2024 (aktuálně na úrovni 4,0-4,25 %).



TRHY

Koruna

Při absenci významnějších impulzů se koruna drží i nadále v těsné blízkosti úrovně 23,70 EUR/CZK. Zhoršující se globální nálada v souvislosti s přeceněním sazeb směrem vzhůru v USA i eurozóně české měně nehraje do karet, zatím však převládá efekt bezpečného přístavu díky pokračujícímu intervenčnímu závazku ČNB.



Eurodolar

Detailní zápis z posledního jednání Fedu neodhalil nic převratného, co by mělo překlopit váhu ve prospěch příštího zvýšení úrokových sazeb o 50bps, takže dolar již ztrácí sílu se dále tlačit k nižším hodnotám. K tomu bude zřejmě potřebovat silnější impuls a je otázkou, zdali ten mohou dodat dnešní americká data (týdenní statistiky o počtu žádostí o podporu) či vystoupení holubic z vedení Fedu (Bostic, Daly).