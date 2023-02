Před informacemi z Fed se trhy červenají

Včerejšek nakonec Wall Street přinesl prohlubování ztrát až do samotného závěru, a to nemohlo zůstat bez odezvy v novém evropském obchodování. Ztráty hlavních evropských akciových indexů jdou zhruba do jednoho procenta a momentálně se trochu zmenšují. Nová makrodata vycházejí podle očekávání, naopak firemní výsledky a výhledy pro tržní sentiment podporou nejsou. Hlavní problém však stále vidíme v tom, že jsou akcie nedostatečně připravené na přísnější politiku centrálních bank.

Dnes večer vyjde zápis z posledního zasedání měnového výboru Fedu. Trhy vypadají, že jsou z něj poněkud nervózní, ale nakonec by je zasáhnout neměl. Týká se totiž zasedání, které dodalo pár překvapivých holubičích prvků, když se centrální banka nijak zvlášť nevymezila proti uvolňování tržních finančních podmínek a otevřela si cestu k více možným budoucím scénářům, včetně případné otočky sazeb. Samozřejmě bude zajímavé se dozvědět, jaká míra shody na tomto postupu panovala, respektive jaké zazněly protiargumenty. Důležitější je však to, co se děje v týdnech po zasedání, kdy došlo k posunu zpět směrem k přísnějšímu výhledu měnové politiky. Jde o nová data, komentáře i očekávání, která do cen promítl dluhopisový trh. Tyto věci zápis nepostihne a důležitější tak budou slovní příspěvky, kterými nás bankéři průběžně zásobují. Jeden z takových by dnes měl dodat John Williams, ale až pozdě večer.

Dluhopisové výnosy v Evropě vykazují minimální změny, zatímco ty americké klesají hlavně na kratším konci. To by mělo zmírňovat tlak na akcie během dne; americké futures nyní naznačují víceméně neutrální úvod obchodování na Wall Street. Eurodolar se posouvá dál dolů na 1,0640. Ropa dopoledne padá, koruna k euru zhruba drží pozice.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:08 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7116 -0.0943 23.7426 23.7050 CZK/USD 22.2885 0.0090 22.3010 22.2490 HUF/EUR 383.7626 0.2273 384.8424 382.5123 PLN/EUR 4.7547 0.1117 4.7651 4.7468

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3358 0.2150 7.3530 7.3155 JPY/EUR 143.5280 -0.1510 143.8482 143.3622 JPY/USD 134.8705 -0.0696 134.9850 134.6170

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8807 0.1558 0.8822 0.8785 CHF/EUR 0.9871 -0.0547 0.9892 0.9862 NOK/EUR 10.9821 0.0752 11.0050 10.9590 SEK/EUR 11.0316 -0.1570 11.0655 11.0014 USD/EUR 1.0640 -0.0826 1.0660 1.0632

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4663 0.5132 1.4682 1.4567 CAD/USD 1.3552 0.1397 1.3560 1.3531