Yellenová: Světová ekonomika je navzdory válce v lepší kondici, než se čekalo

Světová ekonomika je teď v lepší kondici, než se kvůli dopadům pandemie a válce na Ukrajině čekalo. Na okraj zasedání skupiny velkých světových ekonomik G20 v indickém Béngalúru to dnes novinářům řekla americká ministryně financí Janet Yellenová. Spojené státy podle ní počítají s dalšími sankcemi vůči Rusku a naopak s další pomocí napadené Ukrajině.



"Globální ekonomika je v lepší kondici, než mnozí před několika měsíci předpovídali," řekla Yellenová. "Problémy, kterým čelíme, jsou reálné a budoucnost je stále nejistá, ale vyhlídky se zlepšily," dodala podle tiskových agentur.



Sankce uvalené na Rusko po jeho invazi na Ukrajinu mají podle americké ministryně velmi významný negativní dopad na ruskou ekonomiku. "Rusko má teď značný rozpočtový deficit," uvedla Yellenová. To je podle ní příklad, jak protiruské sankce fungují.



Yellenová se zasazuje o posílení finanční podpory Ukrajině a Spojené státy připravují v nadcházejících týdnech další ekonomickou pomoc v objemu deseti miliard dolarů (téměř 224 miliard Kč). Ministryně vystoupila na tiskové konferenci v Indii v předvečer prvního výročí ruské invaze.



Podle Yellenové je velmi důležité, aby Mezinárodní měnový fond (MMF) urychleně přistoupil k plně financovanému úvěrovému programu pro Ukrajinu. "Jak řekl prezident (Joe) Biden, budeme stát při Ukrajině v jejím boji - tak dlouho, jak to bude potřeba," uvedla Yellenová. "Pokračující a důrazná podpora Ukrajiny bude hlavním tématem jednání během mého pobytu zde v Indii," dodala.



Yellenová se v pátek připojí k dalším ministrům financí a šéfům centrálních bank zemí 20 na setkání v letovisku poblíž technologického centra Béngalúru. Jde o první významné setkání v rámci ročního předsednictví Indie v tomto bloku, který zahrnuje ekonomicky vyspělé země G7 a dále například Rusko, Čínu, Brazílii a Saúdskou Arábii.



Ministryně také řekla, že Spojené státy obnoví s Čínou dialog o ekonomických tématech "ve vhodnou dobu". Pro zbytek světa je podle Yellenové důležité, aby Spojené státy a Čína spolu dál komunikovaly. Washington má také v úmyslu co nejdříve nominovat kandidáta na šéfa Světové banky, což je sesterská organizace MMF.