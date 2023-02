Víkendář: Trhy už přestávají bojovat s Fedem

Minulý rok se nesl v duchu obav z vysoké inflace a samozřejmě běžel jeden z nejprudších cyklů zvedání sazeb v historii. Na počátku letošního roku trhy přepnuly do určitého uvolnění těchto obav, ale nakonec to trochu přehnaly. A to jak ty dluhopisové, tak akciové. Pro Yahoo Finance to řekl investiční ředitel DoubleLine Capital Jeffrey Sherman. Jak vidí další vývoj?



Trhy až donedávna bojovaly s Fedem, ale posledních pár týdnů již začaly opouštět od pohledu, podle kterého americká centrální banka zanedlouho svou politiku otočí a letos bude dokonce sazby snižovat. K obratu ve smýšlení trhů přispěl rovněž vývoj v ekonomice. V prosinci z ní totiž přicházela horší data, která podporovala názor, že sazby nepůjdou tak vysoko. V lednu se ale data zlepšila.



Na Yahoo připomněli, že dříve trhy počítaly s růstem sazeb k 5 %, nyní se tato hranice zvedá a objevují se i hlasy, které hovoří o 6 či 7 %. Sherman řekl, že nyní jsou v cenách na trzích zabudována očekávání terminálních sazeb u 5,5 %. On sám se přitom domnívá, že zase tolik nezáleží na tom, jestli se sazby dostanou na 5 nebo 5,5 %. Rozhodující je vývoj inflace. A investor dodal, že vyšší sazby se zřejmě ještě plně neprojevily na chodu reálné ekonomiky. Usuzuje tak z toho, jak se vyvíjí zadlužení firem a domácností. Snaha Fedu o ochlazení ekonomické aktivity by se pak projevila spíše až ve druhé polovině letošního roku.

Sherman poukázal na jeden z mechanismů, kterým by vyšší sazby měly ochlazovat poptávku: Domácnosti by díky nim měly mít vyšší tendenci k úsporám a snižovat svou spotřebu. Podle investora ale ani 5% výnosy krátkodobých obligací v amerických domácnostech výraznou touhu spořit vzbudit nemusí a důvodem je pokračující vysoká inflace. Jinak řečeno, reálné úročení úspor by bylo stále nízko a popsaný efekt by nefungoval.



Recese je podle experta spíše otázkou příštího roku. V současné době je totiž americké hospodářství stále silné, známky slabosti jsou patrné pouze v jeho určitých omezených částech. Z hlediska investic „momentálně není špatným obchodem nákup amerických vládních dluhopisů“. Není tomu zase tak dávno, co investoři toužili po cenných papírech s vyššími výnosy, protože výnosy se pohybovaly velmi nízko, někdy blízko nuly. Situace se ale výrazně změnila, a i když se inflace stále nachází vysoko a reálné výnosy výrazně snižuje, bude postupně klesat. Podle experta se ke konci letošního roku bude pohybovat kolem 4 %.



Zdroj: Yahoo Finance