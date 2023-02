Teď se (při investicích) ukáže, kdo je opravdu chytrý

Bývalý prezident Fedu v Dallasu Richard Fisher hovořil na CNBC o tom, že Fed zřejmě zvedne sazby ještě dvakrát. Jeho práce při snižování inflace přitom není u konce a trhy se mýlí, pokud čekají, že Jay Powell změní svou strategii.



Fisher se domnívá, že předchozích 14 – 15 let bylo z hlediska investic velmi jednoduchých a „každý byl chytrý“. Náklad kapitálu byl totiž velmi nízko a ceny aktiv rostly. Nyní se ale sazby pohybují výrazně výš, „tudíž se ukáže, kdo je opravdu chytrý.“ Trhy by si totiž „měly zvyknout na svět se sazbami mezi 4 – 5 %“.



Jeden z moderátorů na CNBC vyjádřil názor, podle kterého Fed nebude hledět na poklesy akciového trhu, a pokud ano, musely by ceny akcií ještě výrazně klesnout. Obrat v monetární politice by také mohl přinést růst nezaměstnanosti k 5 % či problémy na úvěrovém trhu. Fisher s tímto pohledem podle svých slov souhlasí, popsaný růst nezaměstnanosti je přitom samozřejmě ještě hodně daleko.



K tenzím na úvěrových trzích ekonom řekl, že ty v minulosti měnily politiku Fedu, příkladem byl rok 2008. Nyní ale k ničemu takovému nedochází, soudě podle rizikových spreadů naopak úvěrové trhy překonávají současné období poměrně hladce. A tenze se objevují jen sporadicky. Sazby přitom podle experta letos klesat nebudou a existuje možnost trojího zvýšení sazeb namísto dvojího. Mimo hru je pak podle Fishera snižování inflačního cíle.



Následující graf ukazuje výsledky průzkumu, který provádí BofA mezi investory. V tuto chvíli se téměř všichni tázaní domnívají, že inflace bude na globální úrovni klesat. V roce 2021 panoval opačný extrém, tehdy se naprostá většina investorů domnívala, že inflace poroste:







Zdroj: CNBC, Twitter