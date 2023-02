Rozbřesk: Nižší ceny energií pomohou energeticky náročným ekonomikám

Teplejší zima a příznivější ceny energií jsou pro evropskou ekonomiku na začátku tohoto roku velmi příjemným překvapením. Ceny zemního plynu (termínové kontrakty pro podzim 2023) poklesly v Evropě pod 60 EUR za MWh, což je nejníže od března 2022. Ceny elektřiny na německé burze sice lehce vzrostly (na 145 EUR za MWh), ale stále jsou na nejnižších úrovních od dubna 2022 a výrazně pod svými maximy z léta uplynulého roku (nad 700 EUR za MWh). Viditelnější pokles cen energií se začíná pomalu od října podepisovat i na podnikatelských náladách napříč Evropou. PMI v eurozóně v únoru vyskočily na devítiměsíční maxima, zatímco pro Česko klíčový index německé podnikatelské nálady Ifo označkoval osmiměsíční maxima.

Je to do značné míry díky lepším očekáváním. Průmyslové podniky v sousedním Německu hodnotí současnou situaci kvůli o něco slabším zakázkám zatím opatrně, sází však na to, že nižší ceny energií na burzách se s odstupem času promítnou i do jejich výrobních nákladů. S tímto efektem počítáme také, i když jeho efekt napříč Evropou nebude rovnoměrný. Nejvýraznější bude v ekonomikách s nejvyšším podílem energeticky náročných výrob v čele s chemickým, papírenským, dřevozpracujícím a kovozpracujícím průmyslem. K těm mezi velkými evropskými ekonomikami patří na prvním místě Německo, které s sebou táhne také energeticky nadprůměrně náročnou českou ekonomiku. Vyhlídky pro část českého exportně orientovaného průmyslu se tak postupně vylepšují.

Na druhé straně je třeba si také uvědomit, že řada průmyslových odvětví se kromě drahých energií trápila nedostatkem subkomponent (polovodiče v automotive). V této oblasti se bohužel situace v průběhu února spíše znovu zhoršila, a to může být jeden z důvodů, proč nálada v českém průmyslu (podle ČSÚ) zaznamenala zhoršení (uvidíme zda tento týden potvrdí PMI). Současně je třeba připomenout, že česká recese je zatím čistě spotřebitelská. Je tažená pět kvartálu v řadě trvajícím propadem reálné spotřeby domácností, které “šlapou na brzdu” kvůi propadu reálných mezd. A odeznívání spotřebitelské inflace stejně jako návrat “chuti utrácet” bude v Česku daleko pozvolnější.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v blízkosti 23,70 EUR/CZK a příliš ji nezajímá horší nálada na globálních akciových trzích ani silnější dolar. I tento týden předpokládáme obchodování v relativně úzkém pásmu. Nic na tom pravděpodobně nezmění ani jestřábí výroky Tomáše Holuba, který varuje před vyšší perzistencí inflace a volá po vyšších úrokových sazbách.



Eurodolar



Eurodolar dostal v pátek další ránu a to v podobě vysoké lednové inflace v USA. Fedem preferovaný index PCE totiž v jádrové složce vzrostl meziměsíčně o 0,6 %, což sice meziročně představuje růst jen o 4,7 %, ale meziměsíční růst převedený na roční bázi činí 7,1 %. To samozřejmě není ani trochu konzistentní s dvoupricentním cílem Fedu a tak trh začal ještě agresivněji sázet na to, že Fed zvedne v březnu sazby o 50 bazických bodů. A to se pochopitelně dolaru líbí.

Tento týden startuje druhou ligou amerických makrodat (durables). Medvědí náladu na eurodolaru však těžko něco nyní ohrozí.