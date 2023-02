V Moskvě roste zahraničním investorům hromada hotovosti, šance dostat se k ní je ale mizivá

V Moskvě se hromadí miliardy dolarů mimo dosah jejich zahraničních vlastníků. Dividendy z akcií, úroky z dluhopisů a vše ostatní, co západní investoři neprodali před válkou jsou součástí hromady peněz, které byly uvězněny sankcemi. Účty jsou pozůstatkem toho, co zbylo z vazeb Ruska na svět mezinárodních financí, a dalším znakem jeho izolace v době, kdy válka na Ukrajině začíná druhým rokem, píše v analýze agentura Bloomberg.

Z právního hlediska sice peníze patří některým z největších investičních domů, jako jsou Asset Management a Schroders Plc, většina z nich ale přiznává, že není naděje na jejich navrácení. Přinejmenším ne, dokud v čele Ruska stojí Vladimir Putin. "Seškrtli jste to na nulu, musíte na ně zapomenout," řekl Tim Love ze společnosti GAM Investment Management, který vlastnil ruské akcie v rámci akciového fondu rozvíjejících se trhů. "Trh tu stále je, ale když se mluví o repatriaci dividend nebo přístupu k podkladovým cenným papírům, vše se odvíjí od sankcí." V rozhovorech o tomto problému hovoří finanční manažeři s určitým zklamáním a mnozí nechtějí mluvit na rovinu o tom, že by vlastnili ruská aktiva v době, kdy probíhá válka. Pokud nejsou ochotni otestovat hranice sankcí, nemohou ohledně hotovosti nic dělat.

Na tiskové konferenci tento měsíc guvernérka ruské centrální banky Elvira Nabiullina odmítla sdělit, kolik peněz je na speciálních nerezidentských bankovních účtech, známých jako typ C, ale uvedla, že jejich objem stále roste. Agentura Interfax v listopadu s odvoláním na regulační zdroje uvedla, že na těchto účtech je více než 280 miliard rublů (3,7 miliardy USD). Před válkou byly zahraniční investice v Rusku značné a činily přibližně 150 miliard dolarů v akciích a státních dluhopisech, jak ukazují údaje moskevské burzy a centrální banky.

Správci aktiv pozastavili činnost svých ruských fondů, ale někteří z nich stále počítají teoretickou hodnotu aktiv jejich klientů. Například investiční fond Emerging EMEA společnosti Asset Management klientům sdělil, že jím držené ruské společnosti nadále vyplácejí dividendy, přičemž na účtech typu C bylo ke 4. lednu zmrazeno přibližně 6,3 milionu liber, i když zdůraznil, že peníze nejsou přístupné. Další správce aktiv, East Capital, uvedl, že na zvláštních účtech měl k únoru celkem 13 milionů eur . Euroclear získává úroky ve výši 821 milionů eur z peněžních aktiv, na něž byly uvaleny sankce v Rusku.

"Musíme být opatrní v tom, co můžeme našim klientům říci," uvedla Alexandra Morris, investiční ředitelka norského správce aktiv Skagen AS. "Můžeme jim ukázat, že se jedná o hodnoty, které jsou v současné době oceněny, ale pravděpodobnost, že se k nim budeme moci dostat, je nízká, ve skutečnosti mohou být zabaveny každým dnem." Morris uvedla, že před invazí drželi 9 % svého fondu pro rozvíjející se trhy v ruských akciích, a označila to za "významnou nadváhu".





Odepsáno na nulu

Někteří manažeři fondů mají naději, i když vzdálenou, že část svých peněz získají zpět. V prosincové zprávě East Capital uvedla "stále věříme, že většina držených akcií v našem portfoliu má hodnotu, protože víme, že generují volný peněžní tok a vyplácejí dividendy". Dodala ale, že účetní hodnotu aktiv odepsala na nulu.

Někteří investoři mezitím hledají právní pomoc, aby získali zpět alespoň zlomek své hotovosti. Grigorij Mariničev, partner advokátní kanceláře Morgan Lewis & Bockius v New Yorku, uvedl, že jedná s klienty, kteří chtějí prozkoumat technické kličky. Jednou z možností je vícestupňový převod hotovosti na podobné účty investorů, které Rusko neklasifikuje jako "nepřátelské". Další možností je přeměna účtů typu C na balíčky cenných papírů, které by mohly být prodány investorům, kteří nejsou vázáni sankcemi. "Všechny tyto možnosti budou znamenat značné odpisy," řekl Mariničev. "Ale něco je lepší než nic."

