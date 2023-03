Elon Musk nepředstavil žádné detaily o příští generaci elektromobilů, ČEZ požádal o prodloužení těžby na lomu Bílina o pět let a futures jsou smíšené

Severočeské doly, spadající do skupiny , požádaly o prodloužení těžby na lomu Bílina o pět let. Elon Musk neposkytl žádné hmatatelné detaily o dlouho očekávané příští generaci elektromobilů. Čína vyzývá své bankéře, aby napravili své smýšlení, očistili svůj „hédonistický“ životní styl a přestali kopírovat západní způsoby. Silvergate Capital prošetřuje, zda je stále životaschopná a futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX -0,2 %.

Severočeské doly, spadající do skupiny , požádaly o prodloužení těžby uhlí na lomu Bílina v polovině prosince loňského roku u Obvodního báňského úřadu v Mostě, uvedly SeznamZprávy. „Mohu potvrdit záměr Severočeských dolů prodloužit těžbu do roku 2035. Chceme být připraveni na situaci, kdy by uhlí bylo i ve 30. letech dále potřeba,“ řekl pro SZ Byznys mluvčí důlní společnosti Lukáš Kopecký. Severočeské doly mají těžbu na Bílině povolenou zatím do roku 2030.



Autonomous Research zvyšuje cílovou cenu na na 926,75 Kč z 915,88 Kč, doporučení drží na "neutral".



Medializovaný plán Elona Muska nedokázal nabídnout investorům do Tesly žádné konkrétní detaily o dlouho očekávané příští generaci elektromobilů. Muskova vize se točila kolem plánu vybudovat další fázi růstu Tesly kolem udržitelné energetické budoucnosti přechodem na produkty, jako jsou tepelná čerpadla, ale o detailech nových vozidel toho moc neposkytla. Zejména co se týče levnějších elektromobilů.



Bankéři v Číně jsou vyzýváni k tomu, aby napravili své smýšlení, očistili svůj „hédonistický“ životní styl a přestali kopírovat západní způsoby. Směrnice je nejnovějším znamením, že kampaň prezidenta Si Ťin-pchinga na zpřísnění dohledu komunistické strany ve finančním systému má před sebou ještě dlouhou cestu. Vzhledem k tomu, že o tomto víkendu začíná Národní lidový kongres, je Si připraven k dalšímu upevnění kontroly obnovením mocného výboru pro koordinaci hospodářské a finanční politiky a dosazením blízkých spojenců, kteří na ni budou dohlížet.



Americké úřady se měsíce předhánějí v dohledu nad bankami a rizikovými kryptopodniky, protože se obávají, že finanční systém může jednoho dne utrpět vážné ztráty. V dosud nejostřejším varování mezi americkými bankami včera Silvergate Capital uvedla, že potřebuje více času na posouzení rozsahu škod na jeho financích pocházejících z loňského výpadku na kryptu – včetně toho, zda může zůstat životaschopná. Firma, která již za čtvrté čtvrtletí vykázala ztrátu 1 miliardy dolarů, uvedla, že toto číslo by se mohlo vyšplhat ještě výš. Její akcie se v prodlouženém obchodování propadly až o 33 %.



Evropská unie chce dát jednu miliardu eur na rychlé dodávky dělostřelecké munice Ukrajině. Píše to dnes agentura DPA, která se seznámila s unijním záměrem. Unijní dotace by měla pokrýt až 90 procent nákladů na poskytnutí střeliva ráže 155 milimetrů. Dělostřelectvo by mělo sehrát klíčovou roli ve snaze ukrajinské armády dobýt nazpět území, která nyní okupují ruské síly.