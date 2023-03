Eurostat: Deficit EU v obchodu s Ruskem klesl na třetinu úrovně před válkou

Obchodní deficit Evropské unie s Ruskem se v prosinci snížil na třetinu úrovně před válkou na Ukrajině, uvedl dnes evropský statistický úřad Eurostat. Klesl dovoz uhlí, plynu a ropy z Ruska. Unie se snaží odstřihnout od ruského plynu a ropy a najít alternativní zdroje, vzhledem k tomu, že Moskva po začátku invaze přerušila dodávky plynu do EU. Brusel také od 5. prosince zakázal dovoz ruské ropy do unie po moři.



Obchodní deficit EU s Ruskem činil v prosinci šest miliard eur (zhruba 141 miliard Kč), což je třetina z 18,2 miliardy eur vykázaných v březnu loňského roku, kdy obchod mezi oběma partnery dosáhl vrcholu. Obchodní výměna s Ruskem se zpomalila, když EU zavedla dovozní a vývozní omezení na několik produktů. "Účinky těchto opatření byly zvláště viditelné v posledních měsících," uvedl Eurostat.



Podíl Ruska na dovozu do EU ze zemí mimo unii v prosinci klesl na 4,3 z 9,5 procenta loni v únoru. Ve stejném období se snížil vývoz EU do Ruska na dvě procenta ze čtyř. Mezi hlavní zboží obchodované mezi Ruskem a EU patří uhlí, zemní plyn, hnojiva, ropa a železo a ocel.



Podíl Ruska na dovozu uhlí do EU loni klesl na 22 ze 45 procent o rok dříve. U zemního plynu se podíl Ruska na dovozu loni snížil na 21 procenta ze 36 v roce předchozím, zatímco dovoz ropy klesl na 21 z 28 procent.



Zpráva Eurostatu zveřejněná minulý měsíc ukázala, že v loňském druhém čtvrtletí Spojené státy předstihly Rusko jakožto největší partner EU v námořní nákladní dopravě. Dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) z východního pobřeží USA vzrostl v období mezi dubnem a červnem o 87,7 procenta, dovoz uhlí o 85,4 procenta a dovoz ropy o 64,6 procenta ve srovnání se stejným čtvrtletím roku 2021.