Evropské firmy jako celek mají velkou sílu. Projevuje se vůči zaměstnancům i spotřebiteli,vyplývá z průzkumu Natixis

Ekonomové investiční banky Natixis se v jedné ze svých posledních analýz zaměřují na ziskovost evropských společností. Tvrdí, že tyto společnosti mají velkou vyjednávací sílu vůči svým zaměstnancům. A jejich pozice je silná i na koncových trzích. Podle Natixisu se to projevuje schopností udržet marže a zisky i v náročných ekonomických podmínkách. Včetně situace, kdy panují znatelné nákladové tlaky pramenící z rostoucích cen komodit. Náklady s nimi spojené tak podle ekonomů banky nesly v poslední době zejména evropské domácnosti a vládní sektor, ne sektor firemní.



Natixis míní, že je překvapivé, pokud marže firemního sektoru rostou v době vysokých cen energií. Taková situace by měla spíše přinášet tlak na pokles ziskovosti. Její konkrétní vývoj v eurozóně popisuje následující graf:





Reálné a nominální zisky prošly podle obrázku znatelnou korekcí na počátku roku 2020, pak ale přišel ziskový boom. Obrat nastal v roce 2021, nicméně ziskovost se drží na historicky vysokých úrovních, a to zejména v reálném vyjádření. Podle Natixisu je příčinou nízký růst mezd, který nedosahuje inflace. K tomu se přidává zmíněná schopnost zvedat ceny na koncových trzích a ve výsledku pozorujeme pokračující silnou ziskovost evropských firem.



Podle Natixisu se popsaný vývoj projevuje i velkou odolností firemních investic. Na druhé straně ale pozorujeme slabou spotřebu domácností. Přitom v minulosti byly podle ekonomů banky evropské firmy podinvestované. Natixis přikládá i následující graf, který porovnává míru investic v eurozóně a v USA:





Celkové korporátní investice dosahovaly v Evropě v roce 2010 méně než 11 % HDP, v USA to bylo více než 11 %. Mezera se poté rozšiřovala až do roku 2015, ale v roce 2019 se již míra investic v obou ekonomikách pohybovala na podobných úrovních. Nyní je dokonce v eurozóně vyšší a dosahuje téměř 14 %. Natixis ovšem dodává, že proti tomu stojí zmíněná slabá poptávka domácností a také horší situace na straně veřejných financí, které musí nést velkou část nákladů spojených s vyššími cenami energií a dovozů.



Zdroj: Natixis