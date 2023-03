Přesun výroby z Číny – firmy o něm doposud hlavně mluvily, nyní přichází činy

Podle Bloombergu mexičtí vládní zástupci hovoří o tom, že nová továrna Tesly v této zemi by vyžadovala investice ve výši 5 miliard dolarů. Výkonný ředitel banky UBS Alejo Czerwonko k tomu uvedl, že společnosti po celém světě uvažují o přesunu výroby z Číny do jiných zemí. Pro americký trh by mohl být výhodný právě přesun do Mexika. Pro evropský by se cílem mohly stát země jako Česká republika, Maďarsko a Polsko. A v Asii jsou podle experta z tohoto pohledu atraktivní země jako Vietnam, Malajsie nebo Filipíny.



Velké společnosti jsou podle bankéře teprve na počátku celého procesu přesunu výroby a začínají uskutečňovat to, o čem doposud jen hovořily. S procesem „nearshoringu“, tedy přesunem výroby blíže koncovým a domácím trhům, se ale podle experta bude muset počítat. A jeho příkladem může být i zmíněná továrna v mexickém Monterrey.



Czerwonko se domnívá, že mexická ekonomika je na tom z makroekonomického pohledu poměrně dobře. Peso by mělo krátkodobě k dolaru posilovat, směr by se měl otočit ve chvíli, kdy se americké hospodářství dostane do recese. K tomu by podle predikcí UBS mohlo dojít na přelomu letošního a příštího roku.



Vedle stabilního makroekonomického rámce má Mexiko na svém kontinentu výhodu ve své historii výroby automobilů. Nyní je totiž sedmým největším producentem na světě a toto odvětví zde má svou tradici. Ve vztahu k elektromobilům je pak významná i jeho zásoba lithia. Země ale má i své nevýhody. Například v tom, že „soukromý sektor tady není tak vítán, jak by měl být.“ K tomu se přidávají například obavy z nedostatku energií.



Na dotaz týkající se rozvíjejících se akciových trhů expert odpověděl, že jim do karet nyní hraje otevírání čínského hospodářství. Opačným směrem ale působí posun očekávání ohledně dalšího zvedání sazeb. Trhy totiž přehodnocují svůj předchozí optimismus a začínají počítat s vyššími sazbami po delší dobu. Celkově je ale podle experta výhled pro rozvíjející se trhy pozitivní, přispívá k tomu i jejich schopnost nabídnout rostoucí zisky obchodovaných firem.



