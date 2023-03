Kdy se konečně projeví monetární utahování v celé ekonomice?

Atraktivní investicí jsou nyní dlouhodobé vládní dluhopisy v USA. Pro Bloomberg to uvedla Priya Misra z TD Securities. Podle ní se sazby americké centrální banky mohou usadit mezi 5 – 6 %, ale hlavní je, že to Fed myslí vážně se snížením inflace na 2 %. K tomu podle expertky nedojde bez recese a to znamená, že atraktivní jsou právě vládní dluhopisy.



Misra by se podle svých slov vyhnula krátkodobějším dluhopisům, protože ty jsou velmi citlivé na změny v očekávání terminálních sazeb. Tedy toho, kam až Fed sazby zvedne. Při současných výnosech jsou naopak zajímavé dlouhodobější obligace, a to i ve srovnání s rizikovými aktivy včetně akcií. Ta totiž podle expertky neodrážejí příchod recese.



Následující graf ukazuje vývoj rozdílu mezi ziskovým výnosem amerických akcií (obrácené PE) a výnosem tříměsíčních vládních dluhopisů. Tento rozdíl se nyní blíží k nule, výnosy krátkodobých dluhopisů jsou tedy podobné jako ziskový výnos amerického akciového trhu. Podobná situace naposledy nastala před více než 20 lety, mezitím se ziskový výnos akcií pohyboval znatelně nad výnosem krátkodobých dluhopisů:





Zdroj: Twitter



Akcie podle expertky ve svých cenách neodrážejí žádné výraznější zpomalení hospodářské aktivity, přestože Fed se jej snaží dosáhnout tak, aby ochladil inflační tlaky. Centrální banka tak bude dál zvedat sazby a podle expertky neskončí dříve, než se nezaměstnanost dostane k 5 %. Do té doby budou obligace i dobrým diverzifikačním nástrojem.



Misra odpovídala na dotaz, proč americké hospodářství zatím nevykazuje známky slábnutí. Podle ní se mohly v lednu projevit některé jednorázové faktory ukazující na větší sílu. Hlavně se ale ještě plně nedostavil efekt monetárního utahování. Podle ekonomky totiž politika Fedu přešla do restrikce až na konci minulého roku. Nemusí být tedy sice jasné, zda restrikce funguje se zpožděním 12 měsíců či jiným, nicméně je pravděpodobné, že pár měsíců po přechodu do restriktivní oblasti se tato změna ještě neprojevila. Přispívají k tomu přitom i silné rozvahy spotřebitele.





Zdroj: Bloomberg