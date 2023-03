Eurostat: Ekonomika EU ve čtvrtém čtvrtletí klesla, Česko je v recesi

Ekonomika Evropské unie ve čtvrtém čtvrtletí podle sezonně přepočtených údajů klesla o 0,1 procenta, zatímco ve třetím čtvrtletí o 0,4 procenta vzrostla. Po dalším zpřesnění údajů to ve své dnešní zprávě oznámil statistický úřad Eurostat. Dosud uváděl, že hrubý domácí produkt (HDP) sedmadvacetičlenného bloku stagnoval. Česká republika je spolu s dalšími třemi členskými státy v recesi.



V zemích platících eurem ekonomika v závěru loňského roku stagnovala. I to je zhoršení proti předchozí zprávě, která uváděla růst o 0,1 procenta. Vzestup HDP za třetí čtvrtletí Eurostat zpřesnil na 0,4 procenta, v předběžné zprávě pro oba bloky uváděl růst o 0,3 procenta.



V meziročním srovnání ekonomika EU ve čtvrtém čtvrtletí vzrostla o 1,7 procenta, zatímco růst v eurozóně byl nepatrně silnější a dosáhl 1,8 procenta. Ve třetím čtvrtletí růst HDP v eurozóně dosáhl meziročně 2,4 procenta, v celé EU pak 2,6 procenta.



Česká ekonomika v posledním čtvrtletí loňského roku klesla o 0,4 procenta po poklesu o 0,3 procenta ve třetím čtvrtletí. Ocitla se tak v technické recesi, která se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí poklesu za sebou. V recesi byly v závěru roku ještě další tři státy, a to Estonsko, Maďarsko a Finsko. Meziročně ekonomika České republiky zpomalila růst na 0,2 procenta z tempa 1,5 procenta ve třetím čtvrtletí.



Za celý loňský rok pak ekonomika eurozóny i celé EU vzrostla o 3,5 procenta. O rok dříve eurozóna vykázala růst o 5,3 procenta, ekonomika celé EU vzrostla o 5,4 procenta.



Pro srovnání - ekonomika Spojených států ve čtvrtém čtvrtletí proti předchozím třem měsícům vykázala růst o 0,7 procenta po růstu o 0,8 procenta ve třetím čtvrtletí. Meziročně americká ekonomika vzrostla ve čtvrtém čtvrtletí o 0,9 procenta po růstu o 1,9 procenta o čtvrtletí dříve. Statistici v USA používají odlišnou metodiku výpočtu než v EU.