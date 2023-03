Pražská burza usnadní kótovaným společnostem pochopení, zohlednění a vykazování ESG

Burza cenných papírů Praha vydává první příručku pro environmentální, sociální a správní reporting (ESG) pro české společnosti, které byly vypracovány s technickou pomocí Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a s finanční podporou fondu technické spolupráce (TaiwanBusiness - EBRD Technical Cooperation Fund). Pokyny mají emitentům pomoci objasnit, jak přistupovat k nefinančnímu výkaznictví s ohledem na očekávání investorů v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení.



Reporting o udržitelnosti se stal důležitým prvkem rozvoje moderních kapitálových trhů, neboť roste tlak ze strany regulačních orgánů a investorů na směřování globálních finančních toků k udržitelným investicím. Roste poptávka po větší transparentnosti, pokud jde o to, jak emitenti řídí environmentální, sociální a správní rizika, a v důsledku toho se zveřejnění nefinančních informací stalo základním nástrojem pro měření toho, jak společnosti řídí klimatická rizika a rizika udržitelnosti.



„Udržitelným investicím je v posledních letech věnována stále větší pozornost. Evropské trhy jsou svědky rostoucího tlaku na zavádění environmentálních, sociálních a správních kritérií do investičních strategií a Česká republika není výjimkou. Vzhledem k tomu, že nefinanční výkaznictví je pro společnosti jedním ze základních nástrojů k dosažení cílů udržitelného rozvoje, a vzhledem k neexistenci jednotného standardu pro výkaznictví jsme se rozhodli společně s našimi partnery připravit pokyny, které pomohou společnostem orientovat se v problematice nefinančního výkaznictví. Pro naše kótované společnosti budeme společně s našimi partnery připravovat semináře, které jim pomohou zavést pravidla nefinančního výkaznictví, co nejjednodušeji a nejhladčeji," říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.



Pokyny, na jejichž přípravě se podílely společnosti Frank Bold a Deloitte Česká republika, se snaží zohlednit mezinárodní a regionální regulační požadavky a osvědčené postupy a jako první v regionu EBRD zohledňují nejnovější regulační požadavky Evropské unie v oblasti udržitelného financování.



"EBRD je odhodlána podporovat Českou republiku v jejím přechodu na nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu v souladu s balíčkem EU o udržitelném financování a jsme rádi, že jsme mohli podpořit našeho partnera BCPP při vypracování příručky reportingu ESG. Materiál je aktuální vzhledem k rostoucí celosvětové poptávce po konzistentních a srovnatelných údajích o podnicích v oblasti ESG a rychle se vyvíjejícímu regulačnímu prostředí pro vykazování udržitelnosti v Evropské unii. Vzhledem k tomu, že investoři stále více hledají dlouhodobou hodnotu a soulad s cíli v oblasti udržitelnosti a klimatu, jsme přesvědčeni, že příručka zvýší povědomí emitentů o postupech vykazování udržitelnosti a bude hrát klíčovou roli při podpoře přechodu na klimaticky neutrální a zelenou ekonomiku," říká Victoria Zinchuk, regionální ředitelka EBRD pro střední Evropu.



PSE vítá tuto příležitost usnadnit českým společnostem pochopení, zohlednění a vykazování záležitostí ESG v souladu s platnými regulačními požadavky a osvědčenými postupy. Příručka poskytuje užitečný nástroj k podpoře odpovědných a udržitelných investic na celém kapitálovém trhu v České republice.