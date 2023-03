Zatímco hlavní trhy se po šoku zklidňují, koruna opožděně slábne

Včerejší vystoupení šéfa Fedu ještě na hlavních trzích doznívá, ale už má jen drobný vliv. Akcie v Evropě jsou na tom smíšeně, změny klíčových indexů nejsou velké, americké futures se drží kolem nulové změny. Dluhopisové výnosy se sice nacházejí mírně nad včerejšími hodnotami, ale úvodní nárůst mají tendenci už korigovat. Eurodolar zůstává bez velkého pohybu níž, a to u 1,0540.



Očekávání o amerických úrokových sazbách se posunula výš. Vrchol už vypadá spíše na 5,75 pct a spekuluje se také o možnosti, že Fed dosáhne 6procentní mety. Sazby by po růstu o více než celý procentní bod měly zůstat nějaký čas vysoko, spekulace na pokles ještě v letošním roce prakticky vyprchaly. Vedle toho došlo k dalšímu výraznému nárůstu na kratším konci výnosové křivky, 2Y splatnost je už nad 5 pct a inverze se dál prohloubila.



Jerome Powell má dnes druhou část vystoupení, tentokrát ve Sněmovně reprezentantů. Připravená část bude ale stejná jako včera a Powell si zřejmě pohlídá i konsistenci v odpovědích kongresmanům. Větší šanci hýbat s tržními očekáváními tak mohou mít nová data, třeba report ADP o zaměstnanosti nebo JOLTS, kde můžeme sledovat hlavně otevřená pracovní místa. Šéf Fedu včera ještě posunul názor na velmi utažený trh práce, který zůstává klíčovým argumentem pro utahování politiky. Proto budou investoři číhat na jakékoli známky ochlazení.



I přes další šok ze strany měnové politiky stále sledujeme reakce především na dluhopisech, zatímco akcie se po jednom červeném dni opět uklidnily. Právě dnešní či páteční údaje z trhu práce by pak měly mít silné slovo, jestli investoři budou dál živit naději na světlé zítřky, nebo se z akcií začnou opět stahovat. I technicky jsou americké indexy v oblasti, která nahrává větším změnám.



Koruna si ráno zřejmě všimla, že se na světových trzích cosi děje, a oslabila až nad 23,75 za euro. Ztráty však následně koriguje a obchoduje se u 23,65. I tak je kurz na hraně udržení v sestupném pásmu, kde se nachází už několik měsíců. Domácí nezaměstnanost vyšla podle očekávání a není pro obchodování podstatná.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.6574 0.5222 23.6914 23.5204 CZK/USD 22.4400 0.5985 22.4720 22.3040 HUF/EUR 381.1114 0.6621 382.0500 377.8808 PLN/EUR 4.7036 0.2635 4.7044 4.6847

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3444 -0.0141 7.3549 7.3007 JPY/EUR 145.0950 0.2903 145.1360 144.9010 JPY/USD 137.6225 0.3694 137.7460 137.4510

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8907 -0.0746 0.8924 0.8899 CHF/EUR 0.9936 0.0226 0.9944 0.9924 NOK/EUR 11.2565 -0.1381 11.3027 11.2470 SEK/EUR 11.3036 -0.1511 11.3391 11.2908 USD/EUR 1.0543 -0.0616 1.0550 1.0530

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5142 -0.2423 1.5225 1.5133 CAD/USD 1.3755 0.0353 1.3774 1.3753