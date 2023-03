Nejde o opakování roku 2008. Fed zvedne sazby o 25 bazických bodů a pak skončí, domnívá se stratég

David Rosenberg se domnívá, že americká centrální banka by nyní už sazby zvedat neměla. Mohla by se inspirovat i kanadskou centrální bankou, která sazby dál nezvedá. Pravděpodobnější je ale podle ekonoma současné zvýšení sazeb o 25 bazických bodů, protože „Fed chce něco udělat, aby ukázal, že nespouští oči z inflace“.



Rosenberg dodal, že na růstu sazeb o 25 bazických bodů zase tolik nezáleží. Důležitější je obrat ve vývoji finančních podmínek. Ty se totiž během poslední doby výrazně utáhly. K tomu ekonom klade důraz na to, „jaký bude konec této hry“. Podle něj skončí právě tím, že Fed zvedne sazby ještě o 25 bazických bodů a pak se zvedáním skončí.



V bankovním systému je podle experta nyní hodně nejistoty. O velkých bankách se ovšem ví, že jsou v pořádku, „nejde o opakování roku 2008 a 2009“. Menší banky ale mají problémy. U akcií je pak relevantní výrazný pokles očekávaných zisků. Jejich ceny by sice mohly přechodně růst z radosti nad tím, že Fed už přestává zvedat sazby. Plný efekt utahování monetární politiky se ale podle Rosenberga ještě neprojevil a radost akcií může být proto přechodná.







Na trhu práce je znát, že „firmy nepropouštějí, ale také nepřijímají nové zaměstnance“. K tomu se podle ekonoma objevují další známky ekonomického útlumu. Ty spolu s utahováním finančních podmínek podle experta ukazují na vyšší pravděpodobnost recese. Banky budou také opatrnější při poskytování úvěrů soukromému sektoru. Rosenberg nechtěl konkrétně predikovat možný nástup recese, ale uvedl, že kandidátem je druhé či třetí čtvrtletí letošního roku.



Bank of America v následujícím grafu ukazuje standardizovaný ekonomický a tržní cyklus spolu se svým odhadem současné fáze. Podle banky se USA nachází ve fázi útlumu, kdy je na akciovém trhu nejlepší zaměřit se na velké a málo rizikové společnosti:



Zdroj: CNBC, Twitter