Pokud nevíme, neměli bychom hrát. Není proč být nyní za investiční hrdiny, radí investor

Steve Eisman, který nyní působí v Neuberger Berman, vešel ve známost díky filmu Big Short. Nyní na CNBC hovořil o aktuálním vývoji v americké ekonomice a zejména v bankovním sektoru. Podle jeho názoru by problémy některých menších bank nebyly detekovány ani v případě, že by tyto banky podléhaly stejným zátěžovým testům jako banky velké.



Zmíněné testy se totiž nezaměřují na úrokové riziko, ale na riziko spojené s kvalitou aktiv. Jinak řečeno, testy neodhalí zranitelnost banky spojenou s pohybem úrokových sazeb, ale jejich cílem je zjistit rizika spojená s možnou nízkou kvalitou aktiv a nesplácenými půjčkami.



Eisman hovořil o tom, že jeho tým uvažoval nad možnými důsledky současného dění. Na počátku tenzí dospěl k názoru, že problémy menších bank by v případě, že nezasáhne vláda, měly pomoci bankám větším. Jenže nakonec se ukázalo, že odliv klientů k větším bankám nastal i poté, co vláda garantovala vklady u těch menších.



Popsaný vývoj vedl Eismana a jeho tým k úvahám o atraktivitě akcií velkých bank typu a Bank of Amerika. Počáteční nadšení ale vyprchalo kvůli úvahám o dalším vývoji regulace. Velké banky totiž mohou těžit z přesunu klientů směrem k nim. Podle investora je ale zároveň pravděpodobné, že celý sektor bude čelit přísnější regulaci, která dolehne na jeho ziskovost.







Situace ve finančním sektoru se podle experta nevyjasní ještě několik měsíců. „Proč si tedy nyní hrát na hrdinu?“ Eisman přitom se svými lidmi analyzoval každou z větších bank a i tak tvrdí, že „to nejlepší, co lze nyní říci, je, že nevíme". A „pokud nevíme, neměli bychom hrát.“



Eisman připomněl, že během předchozí řady let se sazby držely nízko a vyplatilo se investovat do rizikovějších akcií. Vedly si dobře růstové tituly a mezi nimi nejlépe firmy, které dosahovaly prudkého růstu tržeb a nebyly ziskové. Minulý rok si ale tento segment trhu vedl nejhůře a podle experta se s nějakým brzkým návratem k němu nedá počítat. Což je součástí celkové změny investičního režimu.



Zdroj: CNBC