Morgan Stanley: Je tu začátek konce medvědího trhu

už nějaký čas hovoří o nevalném výhledu pro americký akciový trh. Mimo jiné tvrdí, že u zisků obchodovaných firem dojde ke znatelné korekci. Chris Toomey z této banky na CNBC poukázal na to, že zisky již korigují a „vše jde s velkým zpožděním“. Toto zpoždění je dáno značným objemem likvidity, která v systému stále je. Nicméně „veškerá práce, kterou Fed odvedl, začíná nést své plody.“



Toomey řekl, že „toto ještě není konec, ale jde o začátek konce.“ Tím míní, že jde o začátek období, po kterém již bude možné „nechat peníze opět pracovat“. Trhy začínají chápat, že monetární utahování už vytváří v systému překážky. Nezáleží ani tak moc na tom, o kolik nyní vzrostou sazby. S ohledem na důsledky dosavadního utahování jde podle experta o podružnou věc.



Toomey míní, že existují firmy, které by při současných sazbách a nákladu kapitálu neměly být životaschopné. A to se skutečně začne projevovat jejich odchodem z trhu. Investoři by pak měli být stále defenzivní a hotovost by měla představovat výraznou část jejich portfolií. Ohledně možných problémů dalších bank expert uvedl, že jde o čirou spekulaci. Víme pouze to, že v ekonomice jsou tenze, které se začínají projevovat.





Fed zvedl dramaticky sazby, banky budou utahovat úvěrové standardy a to bude negativní pro akciové trhy. To jsou podle Toomeyho fakta. Obrat v investiční strategii by pak byl podle něj namístě až ve chvíli, kdy si akcie projdou další výraznou korekcí, která by snížila ceny blíže k hodnotám, které podle na trhu skutečně jsou. Což podle experta znamená 10 – 20% pokles cen akcií.



Zdroj: CNBC