Fed výrazně změní jazyk, sazby k 6 % nepůjdou, tvrdí profesor financí Siegel

Profesor financí na Wharton School Jeremy Siegel na CNBC hovořil o tom, že „banky by si neměly půjčovat krátkodobě a investovat dlouhodobě“. To všichni vědí, ale přesto bývá inverze výnosové křivky v posledních padesáti letech spojená s nějakými problémy ve finančním sektoru.



Inverze výnosové křivky přichází ve chvíli, kdy se výnosy dlouhodobých dluhopisů dostanou pod výnosy těch krátkodobých. V minulosti taková inverze často správně indikovala příchod recese, Siegel na ni ale poukázal zejména v souvislosti se současnými problémy některých amerických bank. Právě proto, že banky mají tendenci financovat se krátkodobými půjčkami a depozity a investovat do dlouhodobých aktiv. Pokud se pak jejich výnosy dostanou pod sazby krátkodobé, vytváří to tenze.



Siegel již nějakou dobu tvrdí, že Fed už svou politiku utáhl dostatečně a v americké ekonomice jsou patrné jasné dezinflační tlaky. Nyní v rozhovoru uvedl, že problémy bank, které by mohly zmírnit zvedání sazeb, mohou být na této rovině nakonec přínosné. Trhy s futures již také ukazují, že podle očekávání by americká centrální banka měla sazby zvednout už jen jednou. A pak přijde pokles.







Fed nyní podle experta pravděpodobně zvedne sazby o 25 bazických bodů. Hlavně ale bude indikovat, že už přichází pauza. To vše s předpokladem, že se nadále nebudou prohlubovat problémy bank. Fed může poukazovat na vývoj výrobních cen i na to, že dosavadní monetární utahování ještě není v ekonomice plně znatelné a jeho efekt se teprve dostaví. Podle profesora se tak výrazně změní jazyk, kterým bude centrální banka komunikovat.



Siegel tak popsal nejpravděpodobnější vývoj, on sám by přitom preferoval, pokud by sazby nerostly už vůbec. Monetární politika je totiž podle něj příliš utažená. Již řadu měsíců na tom nemění nic ani růst mezd, protože mzdy jen dohání předchozí růst cen. Sazby přitom podle trhů nepůjdou k nedávno často zmiňovaným 6 %, ale dosáhnou úrovní u 5 %. Siegel pak shrnuje svůj pohled na další dění následovně: „O 25 bazických bodů nahoru, pak pauza a slova o tom, že je vidět pokrok.“



Zdroj: CNBC