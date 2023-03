PPF Telecom Group loni zvýšila zisk o tři procenta na 36 miliard korun

Telekomunikační divize skupiny PPF loni zvýšila provozní zisk EBITDA po započtení nákladů na pronájmy o tři procenta na 1,5 miliardy eur, tedy v přepočtu na přibližně 36 miliard korun. Konsolidované výnosy skupiny PPF Telecom Group, která zahrnuje operátory O2, CETIN či Yettel, meziročně vzrostly o 5,1 procenta na 3,5 miliardy eur, tedy asi 84 miliard korun. Společnost to dnes uvedla v tiskové zprávě.



Růst tržeb a zisku podle skupiny nezastavily ani silné inflační tlaky na všech trzích, kde působí. "Poptávka po rychlých, stabilních a bezpečných mobilních datových službách zůstává výrazná napříč celou zákaznickou základnou skupiny," uvedla skupina ve zprávě.



Jednou z hlavních události v rámci skupiny byl loňský vstup infrastrukturní skupiny CETIN Group na trh eurobondů, kam vložila pětiletý dluhopis v hodnotě 500 milionů eur (asi 12 miliard Kč). CETIN loni také stvrdila partnerství se singapurskou investiční společností GIC. PPF Telecom Group dále v loňském roce úspěšně dokončila rebranding svých komerčních aktivit v Bulharsku, Maďarsku a Srbsku na Yettel, čímž podle skupiny vzrostla celková hodnota značky. Provoz infrastruktury O2 Slovakia pak skupina loni vyčlenila do samostatné společnosti O2 Networks



"Společnosti O2, Yettel a CETIN byly i v roce 2022 úspěšné díky tomu, že opět kladly potřeby svých zákazníků na první místo. Nová značka Yettel je rovněž příkladem našeho přístupu vůči zákazníkům, o čemž svědčí vysoká úroveň jejich loajality, která i po rebrandingu zůstala. Preference našich značek ze strany spotřebitelů vedla ke stabilnímu nárůstu tarifních zákazníků na všech trzích a podpořila růst výnosů skupiny i přes prudké inflační tlaky v loňském roce," uvedl generální ředitel PPF Telecom Group Baleš Šarma.



Telekomunikační divizi PPF tvoří firmy O2, CETIN a Yettel, média pak zastřešuje skupina CME, která vlastní TV Nova.



Skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši 40,3 miliardy eur a zaměstnává 80.000 lidí.