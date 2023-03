Piper Sandler: Na ropě krize důvěry, globální trh nemůže dlouhodobě fungovat s cenami u 60 dolarů za barel

Jan Stuart ze společnosti Piper Sandler & Co. se na Bloombergu věnoval prudkému poklesu cen ropy. Na začátku rozhovoru uvedl, že jen částečně souhlasí s predikcemi Mezinárodní energetické agentury, podle kterých bude na trhu s ropou v první polovině letošního roku znát výrazný přebytek této komodity. Jak tedy expert vidí další vývoj?



Stuart uvedl, že zmíněné přebytky se projevují růstem zásob, ke kterému ale podle něj již letos došlo. V tuto chvíli zásoby dále nerostou a podle analytika by ve druhém čtvrtletí měl dokonce vznikat deficit, tedy převis poptávky nad nabídkou. Pokles cen ropy z minulého týdne pak „není dán daty či predikcemi Mezinárodní energetické agentury“. „Jde o masivní odklon od rizikových aktiv,“ míní expert. Vývoj cen ropy shrnuje následující graf:





Zdroj: Twitter



Lokálního vrcholu dosáhly ceny ropy v červnu loňského roku, pak zamířily dolů a minulý týden se dokonce dostaly k 65 dolarům za barel. Na pokles cen nyní podle experta působí i geopolitický vývoj, protože roste pravděpodobnost ukončení konfliktu na Ukrajině. Na trhu tak může panovat prostředí „prodat nyní, otázky později.“ Bloomberg poukazuje i na to, že velký objem ruské ropy momentálně proudí do Indie a Číny.



Na otázku, kdy je dobré ropu opět kupovat, Stuart odpověděl: „Až skončí prodeje.“ S dodatkem, že jde o velmi jednoduchou věc, ale nic lepšího momentálně není. Globální těžební a zpracovatelské vertikály přitom podle něj nemohou v žádném případě fungovat s cenou ropy u 60 dolarů za barel. A zopakoval, že současný pokles cen ropy je podle něj dán sentimentem a tím, že se prodává to, „co prodat lze.“ Například v Asii je ale poptávka po ropě stále silná.

Zdroj: Bloomberg