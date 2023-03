Fed by letos mohl zvýšit sazby už jen jednou, Alibaba zvažuje uvolnění kontroly nad hlavními divizemi a futures jsou v zeleném

Většina členů rady ČNB považuje současnou politiku za dostatečně utaženou. Novým dodavatelem jaderného paliva pro Dukovany bude Westinghouse. Alibaba Group zvažuje postupné předání kontroly nad některými ze svých hlavních podniků. Fed by letos mohl zvýšit sazby už jen jednou a evropské futures jsou v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,7 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,7 %.

Guvernér ČNB řekl, že bankovní rada na příštím květnovém zasedání rozhodne, zda ponechá sazby tam, kde jsou, nebo je zvýší. Většina českých tvůrců sazeb považuje současnou politiku za dostatečně utaženou, dodal viceguvernér Jan Frait. Bankovní rada potvrdila, že bude i nadále bojovat proti nadměrné volatilitě směnného kurzu CZK.



Westinghouse bude novým dodavatelem jaderného paliva pro JE Dukovany. Hodnota kontraktu se očekává v jednociferných miliardách Kč. Smlouva by měla trvat minimálně 7 let. Včera zároveň ministr financí Stanjura uvedl, že očekává, že by ČR mohla mít až 12 malých modulárních reaktorů jako náhradu za uhelné zdroje.



Švýcarští regulátoři podpořili krok vrátit Sergia Ermottiho do svého čela, aby zajistil hladkou integraci po nedávném převzetí konkurenční , uvedli lidé obeznámení s jednáními.



Alibaba Group zvažuje postupné předání kontroly nad některými ze svých hlavních podniků poté, co dokončí zásadní transformaci s cílem vytvořit šest nových společností, které mohou vstoupit na veřejné trhy. Čínský lídr online obchodu tento týden představil plán rozdělení svého impéria ve výši 250 miliard dolarů do šesti firem od divize e-commerce přes média až po cloud, aby fungovaly autonomněji a usilovaly o vstup na burzu. Generální ředitel Daniel Zhang uspořádal ve čtvrtek konferenční hovor, kde vysvětlil změny, ale odmítl specifikovat časovou osu pro jakékoli IPO kromě sdělení, že vyhodnotí podmínky na trhu.



Předseda Fedu Jerome Powell, který byl na soukromé schůzce s americkými zákonodárci dotazován, o kolik ještě centrální banka letos zvýší úrokové sazby, poukázal na nejnovější prognózy, které podle republikánského zástupce Kevina Herna předpokládají ještě jedno zvýšení. Powell v podstatě rekapituloval to, co politici dali jasně najevo minulý týden, když zveřejnili nové prognózy úrokových sazeb, známé jako Dots.



Federal Deposit Insurance Corp., která čelí nákladům téměř 23 miliardám dolarů z nedávných bankrotů bank, zvažuje, že přesune větší než obvyklou část této zátěže na největší banky v zemi. Agentura uvedla, že v květnu plánuje navrhnout takzvané zvláštní hodnocení tohoto sektoru, které by podpořilo fond pojištění vkladů 128 miliardami dolarů po nedávných kolapsech Silicon Valley Bank a Signature Bank. Regulátor (pod politickým tlakem, aby ušetřil malé banky) poznamenal, že má volnost v tom, jak tyto poplatky nastaví.