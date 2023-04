OPEC+ překvapivě snížil těžbu a ceny ropy míří vzhůru

Ceny ropy při pondělním zahájení obchodování prudce povyrostly, přidávají zhruba pět procent. Reagují na překvapivé oznámení o dobrovolném snížení těžby ze strany skupiny OPEC+, která zahrnuje členy Organizace zemí vyvážejících ropu a jejich spojence včetně Ruska. Saúdská Arábie a další členové skupiny OPEC+ otřásly ropným trhem, když v neděli oznámily snížení těžby ropy o dalších zhruba 1,15 milionu barelů denně. Očekávalo se přitom, že skupina se bude držet snížení o dva miliony barelů denně, na kterém se dohodla koncem loňského roku.

Celkový objem škrtů ze strany OPEC+ tak činí podle propočtů Reuters 3,66 milionu barelů denně (bpd), což se rovná 3,7 procenta celosvětové poptávky. snížila svou prognózu těžby pro OPEC+ na konci roku 2023 o 1,1 milionu bpd a zvýšila své odhady ceny Brentu na 95 a 100 dolarů za barel v roce 2023 a 2024.

Těžba se má snížit od května. OPEC+ zahrnuje členy Organizace zemí vyvážejících ropu a další přední producenty v čele s Ruskem. Skupina se na celosvětových dodávkách ropy na trhy podílí zhruba 40 procenty.



Kromě zvýšení cen ropy zřejmě rozhodnutí o snížení těžby dále zhorší vztahy mezi Rijádem a Washingtonem, protože svět se potýká s vysokou inflací, kterou částečně způsobila válka na Ukrajině. OPEC+ loni v říjnu popudil Spojené státy a další západní země, když se rozhodl od listopadu snížit těžbu o dva miliony barelů denně, což představuje přibližně dvě procenta světové poptávky. Spojené státy chtěly, aby naopak skupina těžbu zvýšila, a pomohla tak snížit ceny pohonných hmot, což by podpořilo globální ekonomiku. V prosinci pak skupina ponechala těžební politiku beze změny a uvedla, že řádné zasedání jejích členů se uskuteční až v červnu.



Saúdskoarabské ministerstvo energetiky uvedlo, že od května do konce letošního roku sníží těžbu o 500.000 barelů denně. SAE nově sníží těžbu o 144.000 barelů denně, Kuvajt o 128.000 barelů denně a Irák o 211.000 barelů denně. Alžírsko uvedlo, že sníží produkci o 48.000 barelů denně a Omán o 40.000 barelů denně. Těžba Kazachstánu má klesnout o 78.000 barelů denně.



Ruský vicepremiér Alexandr Novak potvrdil, že Moskva prodlouží dobrovolné snížení o 500.000 barelů denně do konce roku 2023. Moskva oznámila snížení těžby v únoru po zavedení cenového stropu na svoji ropu západními zeměmi. Po tomto jednostranném kroku Ruska představitelé USA uváděli, že jeho spojenectví s ostatními členy OPEC slábne. Dnešní rozhodnutí ale ukazuje, že spolupráce je stále silná.



Cena severomořské ropy Brent v březnu klesla o pět procent a americké lehké ropy WTI o dvě procenta. Oba kontrakty zaznamenaly nejvyšší měsíční pokles od listopadu. Cena ropy Brent se v březnu kvůli krachu velkých bank propadla až na nejnižší hodnotu od roku 2021, později část ztrát smazala a uzavřela měsíc těsně pod 80 dolary za barel. Ještě na začátku října, tedy před oznámením snížení těžby skupinou OPEC+, se prodávala za zhruba 95 USD za barel.



Ceny ropy vzrostly, když Rusko loni v únoru napadlo Ukrajinu, ale nyní jsou zpět na úrovních před vypuknutím konfliktu. Spojené státy přesto vyzývají producenty, aby zvýšili produkci, a stlačili tak ceny energie. Vysoké ceny energií a pohonných hmot v loňském roce pomohly zvýšit inflaci, což vyvolalo tlak na hospodaření mnoha domácností.



Vláda prezidenta Joea Bidena označila krok OPEC+ za nemoudrý. Produkce ropy v samotných USA v lednu podle pátečních údajů amerického vládního Úřadu pro energetické informace (EIA) vzrostla na 12,46 milionu bpd, což je nejvíce od března 2020.