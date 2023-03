PTP: Ropa může jít krátkodobě na 55 dolarů za barel

Zatímco ještě nedávno někteří experti hovořili o znatelném růstu cen ropy, nyní se objevují druhé extrémy. Bob Iaccino z Path Trading Partners dokonce na Yahoo Finance hovořil o tom, že ceny ropy WTI by se mohly podívat na 45 dolarů za barel.



Iaccino poukázal na to, že trhy včetně těch komoditních nyní ovlivňují problémy některých bank v USA a to, že již v polovině roku očekávají obrat v americké monetární politice a pokles sazeb. Podle experta jde o známku vyšší pravděpodobnosti recese, podobně hovoří třeba inverze výnosové křivky.



Řada indikátorů tak podle experta ukazuje na slabší ekonomickou aktivitu, tudíž i slabší poptávku po ropě. Donedávna se přitom zdálo, že ropné trhy jsou zhruba v rovnováze a cena se také nepohybovala s nějakým silnějším trendem. Iaccino ale míní, že současná korekce by mohla znamenat náběh na takový trend, který by samozřejmě vedl směrem dolů.





Pro spotřebitele by znatelný pokles cen ropy byl přínosem, ale expert připomněl, že takový vývoj by probíhal na pozadí oslabující ekonomiky. K tomu dodal, že OPEC kalkuluje s růstem poptávky daným oživením v Číně. Významnou roli by však mohly hrát tenze v americkém bankovním sektoru, protože ty by mohly vést k menší úvěrové nabídce a následně vývoji ve firemním sektoru, který by oslaboval poptávku po ropě.



Na Bloombergu hovořil o vývoji cen na ropných trzích Jan Stuart ze společnosti Piper Sandler & Co. Ten mimo jiné uvedl, že současná korekce je dána „krizí důvěry“ a následnými prodeji rizikových aktiv. Podle tohoto experta pak globální těžební a zpracovatelské vertikály nemohou fungovat s cenami ropy kolem 60 dolarů. Iaccino na Yahoo řekl, že krátkodobě by se ceny mohly dostat na 45 – 55 dolarů za barel. Vede jej k tomu technická analýza cen a on sám by podle svých slov táhnul k 55 dolarům za barel.



Zdroj: Yahoo Finance