Akcie ropný šok zvládají, dluhopisy na úvod týdne ztrácejí

Hned na úvod nového týdne se hlavní finanční trhy musely vypořádat s šokem ze strany OPEC+. Překvapivý snížením produkce ropy o 1 Mb/d dal rozšířený kartel vědět, že je třeba s ním stále počítat a že je mu přílišné snižování ceny proti srsti. Reakcí byl pochopitelně nárůst cen, který ale po úvodním skoku už trochu vyprchal. Brent se obchoduje o 5,5 pct výš, nad 84 USD.

Samozřejmě jsou tu i další implikace, a to hlavně směrem k inflaci a nákladům odběratelů. Tržní odhady už před posledním krokem OPEC+ mířily vzhůru k 90 dolarům ke konci letošního roku, což by měla být úroveň přijatelná pro producenty. Pokud nyní těžba klesne a v druhém pololetí se na straně poptávky zapojí rychlejší Čína, trh může být v deficitu a cena tím pádem ještě výš. Odhady nákladových tlaků by tedy mohly stoupnout.

Zatím se nezdá, že by nějak stoupala inflační očekávání. Výnosy dluhopisů však dostaly impuls k růstu a na kratších splatnostech stoupají asi o 8 bps v USA i Německu. Očekávání růstu sazeb Fedu narostla pouze drobně. Akciové trhy si se zprávami poradily dobře. Mírně sice klesají americké futures, ale evropské indexy se ve velké většině drží v plusu. Logicky kráčí v čele energetický sektor, takže v Evropě je na tom dopoledne nejlépe Londýn (+0,7 pct). Eurodolar se zvedá k 1,0850.

Odpolední program nabídne americký průmyslový index ISM. Z únorových 47,7 bodu se má podle odhadů sesunout mírně dolů. Otázkou je, zda firmy nějak změnily svůj pohled na situaci po březnových bankovních otřesech. V březnu vyšly některé průzkumy, podle nichž lze soudit na minimální dopad, takže z tohoto titulu by asi ISM neměl být žádná tragédie. Naproti tomu ale situace v průmyslu růžová zrovna nevypadá, jak naznačují regionální zprávy z New Yorku, Filadelfie nebo Chicaga.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:42 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.4458 -0.4397 23.6357 23.4420 CZK/USD 21.6100 -0.2470 21.7760 21.6085 HUF/EUR 378.7886 -0.5777 381.6917 378.7537 PLN/EUR 4.6729 -0.3874 4.6854 4.6729

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4743 0.1019 7.4787 7.4200 JPY/EUR 144.7690 0.4970 144.9048 143.6305 JPY/USD 133.4360 0.4222 133.7550 133.4180

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8792 -0.0063 0.8805 0.8784 CHF/EUR 0.9948 0.2621 0.9956 0.9903 NOK/EUR 11.2834 -0.6231 11.3149 11.2776 SEK/EUR 11.2584 -0.0306 11.2707 11.2441 USD/EUR 1.0849 0.0724 1.0852 1.0793

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4905 -0.4047 1.5029 1.4892 CAD/USD 1.3483 -0.2467 1.3537 1.3478